«Беневенто» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (13.03.2021)

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вчера, 12:42

В 27-м туре серии А «Фиоренитна» приедет в гости к «Беневенто», чтобы побороться за три очка, которые очень нужны обоим коллективам. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 13 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают преимущество команде гостей, а котировки на победу «Фиорентины» составляют 2.26. Победа хозяев оценивается коэффициентом 3.3. На ничейный результат коэффициент немного больше и доходит до 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход (ТМ 2,5) можно взять за 1.81.

Форма команд

«Фиорентина» играет с переменным результатом. За последние пять игр команда набрала всего 3 пункта и занимает 14-е место, но в то же время отрыв от зоны вылета составляет шесть очков. Это далеко не тот результат, который ожидают болельщики. Сейчас главная задача команды – остаться в Серии А. В прошлых двух турах «Фиорентина» сыграла вничью с «Пармой» (3:3), а несколькими днями ранее проиграла дома «Роме» (1:2).

«Беневенто», как и «Фиорентина», имеет 26 очков и так же борется за выживание. Положение команды не самое критическое, но отсутствие побед в последних пяти матчах настораживает тренерский штаб и заставляет задуматься о результатах. В прошлом туре «Беневенто» сыграл со «Специей» (1:1), а еще ранее проиграл «Вероне» (0:3).

Информация для ставок

«Беневенто» не может выиграть десять матчей подряд.

«Фиорентина» выиграла всего один из десяти последних выездных матчей в Серии А.

Четыре из пяти последних матчей «Беневенто» закончились тоталом меньше 2.5 мячей.

В трех матчах между коллективами за последние годы были зафиксированы исходы «обе забьют — нет».

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, нас ждет очень упорное противостояние. Рискнем предположить, что команды не смогут вывить победителя и поделят очки. Сделать ставку на ничейный результат можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.45.