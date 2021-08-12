«Бернли» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2021)

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вчера, 20:07

«Бернли» сыграет против «Брайтона» в рамках первого тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Брайтон». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу хозяев поля по 3.20.

Форма команд

«Бернли» принимал участие в товарищеских поединках и неплохо себя в них проявил. Клуб выиграл в трех матчах из четырех. «Бернли» неплохо играет в оборону, но с атакой большие проблемы, клуб не всегда способен забивать больше двух голов за игру, в большинстве матчей команда ограничивает себя одним забитым мячом. Именно поэтому «Бернли» будет тяжело в матчах против быстрых соперников.

«Брайтон», который собирается подписать форварда «Ливерпуля», плохо проявил себя в товарищеских поединках. Команда плохо играет и в атаке, и в защите. Этот клуб не способен забивать больше 2-3 голов за игру, только в редких случаях команда может порадовать болельщиков хорошим уровнем. «Брайтон» был ужасен в прошлом сезоне и едва не вылетел, в этом году шансов на спасение может и не быть.

Информация для ставок

● «Брайтон» выиграл один матч из последних пяти

● «Бернли» выиграл три матча из последних пяти

● «Брайтон» пропустил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — только одна команда забьет по коэффициенту 2.15.