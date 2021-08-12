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«Бернли» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2021)

вчера, 20:07

«Бернли» сыграет против «Брайтона» в рамках первого тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.253.132.54
Лига Ставок 3.35 3.10 2.38
Фонбет 3.10 3.05 2.50
BetBoom 3.28 3.08 2.48

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Брайтон». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу хозяев поля по 3.20.

Форма команд

«Бернли» принимал участие в товарищеских поединках и неплохо себя в них проявил. Клуб выиграл в трех матчах из четырех. «Бернли» неплохо играет в оборону, но с атакой большие проблемы, клуб не всегда способен забивать больше двух голов за игру, в большинстве матчей команда ограничивает себя одним забитым мячом. Именно поэтому «Бернли» будет тяжело в матчах против быстрых соперников.

«Брайтон», который собирается подписать форварда «Ливерпуля», плохо проявил себя в товарищеских поединках. Команда плохо играет и в атаке, и в защите. Этот клуб не способен забивать больше 2-3 голов за игру, только в редких случаях команда может порадовать болельщиков хорошим уровнем. «Брайтон» был ужасен в прошлом сезоне и едва не вылетел, в этом году шансов на спасение может и не быть.

Информация для ставок

● «Брайтон» выиграл один матч из последних пяти
● «Бернли» выиграл три матча из последних пяти
● «Брайтон» пропустил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — только одна команда забьет по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.85 1.58 2.52
Лига Ставок 2.05 1.75 1.57 2.36
BetBoom 1.98 1.88 1.55 2.53 1.27 3.92
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:32
Возможна ничья в матче
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