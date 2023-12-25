«Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2023)

1703488190

вчера, 10:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 1.38. Поставить на «Бернли» можно по 8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Бернли» частично улучшил свои результаты, но не вышел из зоны вылета и впереди у клуба будет очень много работы. На данный момент он занимает предпоследнее место с 11 баллами и отстает от спасительного 17 места на три пункта. В матче с «Ливерпулем» даже на ничью претендовать будет очень сложно, но попробовать реализовать свои моменты стоит. Два последних матча «Бернли» завершились победой над «Фулхэмом» (2:0) и поражением от «Эвертона» (0:2).

«Ливерпуль» продолжает погоню за «Арсеналом» и имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (37:16). Команда идет на втором месте с 39 баллами и отстает от лидера всего на один пункт. В матче с аутсайдером «красные» не имеют права терять очки, чтобы не отставать от прямых конкурентов. В прошлом туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1), а ранее разгромил «Вест Хэм» (5:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл только четыре выездных поединка из десяти последних

«Бернли» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл три последних матча с «Бернли»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ливерпуль» находится в неплохой форме и обязан разбираться без больших проблем с соперниками с низов турнирной таблицы. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.