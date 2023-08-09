«Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (11.08.2023)

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вчера, 21:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Бернли» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Бернли» вернулся в АПЛ после своего отсутствия и теперь намерен закрепиться в самой зрелищной и богатой лиги в мире. Команда уже в первом туре встретится с «Манчестер Сити» и поэтому ей придется много обороняться. Даже ничья станет большой сенсацией для всех и большим успехом для хозяев. В двух последних товарищеских матчах «Бернли» уступил «Майнцу» (0:1) и ничьей с «Бетисом» (1:1).

«Манчестер Сити» заслуженно стал лучшей командой Европы в прошлом сезоне и взял требл, что удается далеко не каждому клубу. Теперь Гвардиоле необходимо настраивать и мотивировать футболистов на новые свершения, что сделать будет просто не со всеми. Тем не менее, «горожане» являются большими фаворитами и кроме победы от них ничего не ждут. В товарищеской встрече «Манчестер Сити» уступил «Атлетико» (1:2), а ранее уступил «Арсеналу» (1:2 по пенальти) в Суперкубке Англии.

Информация для ставок

Четыре последних матча «Манчестер Сити» завершились исходом «обе забьют»

«Бернли» выиграл семь из десяти домашних поединков за последнее время

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Манчестер Сити» выиграл 11 последних матчей с «Бернли»

Прогноз

«Манчестер Сити» является фаворитом и даже давно не пропускает от «Бернли». Рекомендуем поверить в гостей и сделать ставку с форой (-1.5) по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.