«Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (11.08.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Бернли» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.6.
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завтра, 22:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.
Форма команд
«Бернли» вернулся в АПЛ после своего отсутствия и теперь намерен закрепиться в самой зрелищной и богатой лиги в мире. Команда уже в первом туре встретится с «Манчестер Сити» и поэтому ей придется много обороняться. Даже ничья станет большой сенсацией для всех и большим успехом для хозяев. В двух последних товарищеских матчах «Бернли» уступил «Майнцу» (0:1) и ничьей с «Бетисом» (1:1).
«Манчестер Сити» заслуженно стал лучшей командой Европы в прошлом сезоне и взял требл, что удается далеко не каждому клубу. Теперь Гвардиоле необходимо настраивать и мотивировать футболистов на новые свершения, что сделать будет просто не со всеми. Тем не менее, «горожане» являются большими фаворитами и кроме победы от них ничего не ждут. В товарищеской встрече «Манчестер Сити» уступил «Атлетико» (1:2), а ранее уступил «Арсеналу» (1:2 по пенальти) в Суперкубке Англии.
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Манчестер Сити» завершились исходом «обе забьют»
- «Бернли» выиграл семь из десяти домашних поединков за последнее время
- Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Манчестер Сити» выиграл 11 последних матчей с «Бернли»
Прогноз
«Манчестер Сити» является фаворитом и даже давно не пропускает от «Бернли». Рекомендуем поверить в гостей и сделать ставку с форой (-1.5) по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.