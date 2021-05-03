«Бернли» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (03.05.2021)

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вчера, 14:27

«Бернли» примет «Вест Хэм» на своем поле в рамках 34-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Поставить в этом матче можно на победу «Вест Хэма» по коэффициенту 2.15. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 3.50 и на победу хозяев поля по 3.35.

Форма команд

«Бернли» в этом сезоне находится на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 36 баллов. В активе этой команды девять побед, столько же ничьих и 15 поражений. Клуб забил 30 мячей и пропустил 45 голов.

«Вест Хэм» прекрасен в этом сезоне. Клуб очень долго шел в лигочемпионской зоне, но сейчас опустился в зону ЛЕ . Команда набрала 55 пунктов и расположилась на пятой строчке в турнирной таблице. В активе лондонского клуба 16 побед, семь ничьих и десять поражений. Команда забила 53 мяча и пропустила 43 гола.

Информация для ставок

● «Бернли» выиграл два матча из последних пяти

● «Вест Хэм» не побеждает две игры кряду в АПЛ

● У «Вест Хэма» семь побед в 16 гостевых матчах этого сезона

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на тотал голов больше трех по 2.40.

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