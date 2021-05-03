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«Бернли» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (03.05.2021)

вчера, 14:27

«Бернли» примет «Вест Хэм» на своем поле в рамках 34-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.093.492.43
Фонбет Live! 3.35 3.50 2.15
BetBoom 3.02 3.62 2.35

Ставки букмекеров

Поставить в этом матче можно на победу «Вест Хэма» по коэффициенту 2.15. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 3.50 и на победу хозяев поля по 3.35.

Форма команд

«Бернли» в этом сезоне находится на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 36 баллов. В активе этой команды девять побед, столько же ничьих и 15 поражений. Клуб забил 30 мячей и пропустил 45 голов.

«Вест Хэм» прекрасен в этом сезоне. Клуб очень долго шел в лигочемпионской зоне, но сейчас опустился в зону ЛЕ. Команда набрала 55 пунктов и расположилась на пятой строчке в турнирной таблице. В активе лондонского клуба 16 побед, семь ничьих и десять поражений. Команда забила 53 мяча и пропустила 43 гола.

Информация для ставок

● «Бернли» выиграл два матча из последних пяти

● «Вест Хэм» не побеждает две игры кряду в АПЛ

● У «Вест Хэма» семь побед в 16 гостевых матчах этого сезона

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.72. Также можно поставить на тотал голов больше трех по 2.40.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Арсенал» — «Спартак».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.44 1.98 1.93 1.54 2.63
Лига Ставок 2.01 1.81 1.59 2.36
1XBET 2.79 1.43 1.99 1.95 1.52 2.53
BetBoom 3.41 1.34 2.16 1.73 1.69 2.23
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sv_1969
sv_1969
вчера в 14:51
Хозяева не проиграют
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