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«Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк». Прогноз на матч чемпионата Турции (11.05.2021)

вчера, 06:26

В 41-м туре Супер-Лиги «Бешикташ» на своем поле сыграет против «Карагюмрюка». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.256.3512.43
BetBoom 1.38 5.60 7.80

Ставки букмекеров

Тотальное преимущество в этой игре букмекеры отводят хозяевам стадиона «Водафон Парк». Ставки на победу «Бешикташа» в линии БК Мелбет отмечены коэффициентом 1.27. На ничью можно поставить с котировкой 6.1, а победа «Карагюмрюка» представлена коэффициентом 11.00.

Также букмекер считает, что в этой встрече команды суммарно забьют минимум три гола. Ставки на ТБ (2,5) принимаются по коэффициенту 1.5, ТМ (2,5) – 2.4.

Форма команд

В последнем туре чемпионата Турции «Бешикташ» потерпел седьмое поражение в сезоне, уступив в гостях «Галатасараю» (3:1). Несмотря на эту неудачу, «орлы» остались на первом месте в турнирной таблице, но преимущество над идущим следом «Фенербахче» сократилось до двух очков. Ранее «Бешикташ» оформил три победы подряд в лиге, обыграв «Кайсериспор» (3:1), «Ризеспор» (3:2) и «Хатайспор» (7:0). Отметим, что последний раз «Бешикташ» выигрывал чемпионский титул в сезоне-2016/2017.

«Карагюмрюк» в предыдущем матче Супер-Лиги принимал дома «Генчлербирлиги». Показав результативную игру в атаке, команда добилась крупной победы (5:1). Эта виктория стала для «Карагюмрюка» 14-й в сезоне и первой за 5 предыдущих туров. Турнирных задач гости предстоящей встречи уже не преследуют. В их активе 54 балла и 9-е место в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • «Бешикташ» выиграл 14 из 17 прошлых домашних матчей в чемпионате
  • В 7 из 8 предыдущих матчей «Бешикташа» сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • «Карагюмрюк» не побеждал в 7 последних гостевых поединках чемпионата Турции

Прогноз

«Карагюмрюк» плохо проводит гостевые матчи, а «Бешикташ» устроит только победа в предстоящем поединке. Учитывая, что хозяева мощно играют дома в атаке, предлагаем поставить на их победу с форой (-1,5) по коэффициенту 1.8 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.45 2.18 1.72
1XBET 4.40 1.21 2.60 1.46 2.08 1.84
BetBoom 5.40 1.16 2.90 1.43 2.27 1.66
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:49
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Фатих Карагюмрюк» (Стамбул)
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