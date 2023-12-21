«Бетис» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (21.12.2023)

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вчера, 12:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Бетис». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Жироны» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Зелено-белые» не так стабильны в этом сезоне как раньше, но по-прежнему представляют из себя опасность для большинства клубов Ла Лиги, особенно на своем поле. На данный момент «Бетис» располагается на седьмом месте с 27 баллами и всего три пункта не хватает команде до привычной зоны еврокубков. В прошлом туре «Бетис» разошелся миром с «Реалом» Сосьедад (0:0), а ранее уступил на своем поле «Рейнджерс» (2:3).

«Жирона» является главным открытие чемпионата Испании в этом сезоне и остается лидером турнирной таблицы. Команда набрала 44 очка и на два пункта опережает мадридский «Реал». Коллективу всегда тяжело играть против нынешнего соперника, поэтому победа над ним станет очередным достижением, которое позволить сохранить лидерскую позицию. Два последних матча «Жироны» завершились крупными победами над «Алавесом» (3:0) и «Барселоной» (4:2).

Информация для ставок

«Бетис» проиграл только одну встречу из последних десяти во всех турнирах

«Жирона» одержала девять побед в десяти последних поединках

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бетис» выиграл пять последних матчей с «Жироной»

Прогноз

Обе команды показывают неплохие результаты, поэтому определить победителя будет довольно сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.