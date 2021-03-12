«Бирмингем» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (13.03.2021)

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вчера, 00:16

В 36-м туре Чемпионшипа очную встречу проведут «Бирмингем» и «Бристоль Сити». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на этот матч.

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в предстоящей игре букмекеры отводят «Бирмингему». БК Мелбет принимает ставки на победу хозяев по коэффициенту 2.15. Заключить пари на гостевую победу «Бристоль Сити» можно по котировке 3.72, а ничья идет за 3.32.

В плане результативности этот матч рассматривается букмекерами как низовой. Поставить на тотал меньше (2,5) голов можно за 1.57, больше – 2.30.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата «Бирмингем» отправился в гости к «Барнсли». Там команда уступила с минимальным счетом (0:1), потерпев 16-е поражение в лиге. Этой неудаче «Бирмингема» предшествовали успешные матчи с «Хаддерсфилдом» (1:1) и КПР (2:1), в которых клуб набрал четыре зачетных пункта.

В турнирной таблице Чемпионшипа «Бирмингем» балансирует возле зоны вылета, набрав в общей сложности 35 баллов.

У «Бристоль Сити» турнирное положение намного благоприятней. Гости грядущей встречи занимают 13-е место, набрав 45 очков. Последние матчи в лиге коллектив провел неудачно, проиграв КПР (0:2) и «Борнмуту» (1:2). До этого «Бристоль Сити» занес себе в актив выигрышные матчи против «Мидлсбро» и «Суонси» с одинаковым счетом 3:1.

Информация для ставок

В десяти прошлых матчах чемпионата «Бирмингем» одержал только две победы

В пассиве «Бристоль Сити» восемь поражений в 10 прошлых поединках лиги

В двух прошлых встречах соперников побеждал «Бирмингем»

Прогноз

На данный момент «Бирмингем» больше нуждается в очках, нежели его предстоящий оппонент. К тому же, у хозяев неплохо идут дела в очных встречах с «Бристоль Сити», который они обыграли трижды в последних четырех встречах.

Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Бирмингема» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.54 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Борнмут» — «Барнсли».