«Бирмингем Сити» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2021)

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сегодня, 00:17

10 сентября «Бирмингем Сити» встретится с «Дерби Каунти» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Бирмингем Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.88. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.25 и на победу «Дерби Каунти» за 4.70.

Форма команд

«Бирмингем» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого английского клуба — восемь баллов. В последних матчах «Бирмингем» не может похвастаться хорошими результатами, игра клуба вызывает много вопросов. У «Бирмингема» хорошая оборона, но даже за счет этого команда пока не смогла подняться в топ-6 клубов Чемпионшипа.

«Дерби Каунти» находится на 15-й строчке турнирной таблицы. Командой руководит Уэйн Руни. Бывший форвард «Юнайтед» и сборной Англии пока не справляется, команда набрала шесть пунктов и выиграла всего один матч. У «Дерби» одно поражение — от «Питерборо», матч завершился со счетом 1:2. Оправданием этой команды можно назвать отсутствие ключевых игроков. Из-за коронавируса многие игроки недоступны, также клуб подкосили травмы.

Информация для ставок

«Дерби Каунти» не побеждает три поединка кряду

«Бирмингем» выиграл один матч из последних пяти

«Дерби Каунти» забил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба находятся в плохой форме и в последнее время сильно "просели”. Тем не менее верится в то, что «Дерби» сможет взять себя в руки и показать хороший результат. Стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Дерби Каунти» — коэффициент 1.92.