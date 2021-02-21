«Бирмингем» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.02.2021)

23 февраля 2021 года «Бирмингем» принимает «Норвич» на своем поле в рамках 32-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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23 февраля 2021, 22:00
вторник
Ставки букмекеров
Фаворитом этого противостояния выглядит «Норвич», на победу которого можно поставить за 1.73. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ничейный исход за 3.75. Еще одна актуальная ставка — победа «Бирмингема» за 4.80.
Форма команд
«Бирмингем» расположился на 21-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, в активе у команды 31 балл. В нынешнем сезоне клуб забил 22 мяча и пропустил 37. У команды семь побед, десять ничьих и 14 поражений. Свои последние матчи «Бирмингем» проводит не лучшим образом, клуб только недавно смог прервать серию без побед.
«Норвич» очень хочет вернуться в высший дивизион. Команда на данный момент является лидером Чемпионшипа, в активе у них 64 очкаа. В этом сезоне «канарейки» забили 42 мяча и пропустил 24. Последние матчи вызывают восторг у зрителей, «Норвич» находится на правильном пути и может оторваться от соперников на несколько очков.
Информация для ставок
- «Норвич» побеждает три матча кряду
- «Бирмингем» победил лишь в одном матче из последних пяти
- В последних пяти матчах «Норвич» забил семь мячей
Прогноз
В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей больше 2,5 — коэффициент 1.90. Гости очень хорошо играют в атаке, о чем говорит статистика забитых мячей.
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