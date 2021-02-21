«Бирмингем» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.02.2021)

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сегодня, 21:01

23 февраля 2021 года «Бирмингем» принимает «Норвич» на своем поле в рамках 32-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния выглядит «Норвич», на победу которого можно поставить за 1.73. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ничейный исход за 3.75. Еще одна актуальная ставка — победа «Бирмингема» за 4.80.

Форма команд

«Бирмингем» расположился на 21-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, в активе у команды 31 балл. В нынешнем сезоне клуб забил 22 мяча и пропустил 37. У команды семь побед, десять ничьих и 14 поражений. Свои последние матчи «Бирмингем» проводит не лучшим образом, клуб только недавно смог прервать серию без побед.

«Норвич» очень хочет вернуться в высший дивизион. Команда на данный момент является лидером Чемпионшипа, в активе у них 64 очкаа. В этом сезоне «канарейки» забили 42 мяча и пропустил 24. Последние матчи вызывают восторг у зрителей, «Норвич» находится на правильном пути и может оторваться от соперников на несколько очков.

Информация для ставок

«Норвич» побеждает три матча кряду

«Бирмингем» победил лишь в одном матче из последних пяти

В последних пяти матчах «Норвич» забил семь мячей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей больше 2,5 — коэффициент 1.90. Гости очень хорошо играют в атаке, о чем говорит статистика забитых мячей.

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