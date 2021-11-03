«Блэкберн» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (03.11.2021)

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03 ноября 2021, 18:30

3 ноября 2021 года в рамках 16-го тура английского Чемпионшипа «Блэкберн» встретится с «Фулхэмом». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Фулхэм». Поставить на победу «дачников» можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Роверс» в 3.95.

Дополнительная ставка на поединок — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Блэкберн» в нынешнем сезоне расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 23 пункта. Команда выиграла шесть поединков, пять раз играла вничью и проиграла в четырех встречах. У «Роверс» 25 забитых и 18 пропущенных голов. В последних матчах «Блэкберн» выиграл у «Дерби Каунти», обыграл «Рединг» и проиграл КПР .

В нынешнем сезоне у «Фулхэма» 32 балла и вторая строчка в турнирной таблице во втором по силе дивизионе Англии. Клуб выиграл десять поединков, дважды играл вничью и проиграл в трех матчах. «Фулхэм» забил 36 голов и пропустил 14 мячей. В последних поединках «дачники» выиграли у «Вест Бромвича», обыграли «Ноттингем Форест» и взяли три очка у «Кардиффа».

Информация для ставок

«Фулхэм» выиграл четыре поединка кряду

«Блэкберн» выиграл два матча из последних пяти

«Фулхэм» забил девять голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.30. Оба клуба хорошо играют в атаке и наверняка порадуют своих болельщиков ярким голевым перформансом в предстоящем поединке. Также стоит ожидать, что гости могут забрать три балла в этом матче.