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«Блэкберн» — «Фулхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (03.11.2021)

03 ноября 2021, 18:30

3 ноября 2021 года в рамках 16-го тура английского Чемпионшипа «Блэкберн» встретится с «Фулхэмом». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Англия. Чемпионшип 2021/2022
Блэкберн
Фулхэм
0 : 7
завершен
03 ноября 2021, 22:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.193.731.92
Фонбет 4.15 3.85 1.80
Мелбет 4.31 3.90 1.85
1XBET 4.10 3.90 1.86
BetBoom 4.06 3.71 1.87

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Фулхэм». Поставить на победу «дачников» можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа «Роверс» в 3.95.

Дополнительная ставка на поединок — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Блэкберн» в нынешнем сезоне расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 23 пункта. Команда выиграла шесть поединков, пять раз играла вничью и проиграла в четырех встречах. У «Роверс» 25 забитых и 18 пропущенных голов. В последних матчах «Блэкберн» выиграл у «Дерби Каунти», обыграл «Рединг» и проиграл КПР.

В нынешнем сезоне у «Фулхэма» 32 балла и вторая строчка в турнирной таблице во втором по силе дивизионе Англии. Клуб выиграл десять поединков, дважды играл вничью и проиграл в трех матчах. «Фулхэм» забил 36 голов и пропустил 14 мячей. В последних поединках «дачники» выиграли у «Вест Бромвича», обыграли «Ноттингем Форест» и взяли три очка у «Кардиффа».

Информация для ставок

  • «Фулхэм» выиграл четыре поединка кряду
  • «Блэкберн» выиграл два матча из последних пяти
  • «Фулхэм» забил девять голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.30. Оба клуба хорошо играют в атаке и наверняка порадуют своих болельщиков ярким голевым перформансом в предстоящем поединке. Также стоит ожидать, что гости могут забрать три балла в этом матче.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.82 1.62 2.34
Мелбет 2.20 1.70
1XBET 2.15 1.78
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shlomo
shlomo
03 ноября в 18:37
Гости не проиграют
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