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«Блэкпул» — «Петерборо Юнайтед». Прогноз на матч английской Лиги Один (23.03.2021)

21 марта 2021, 21:49

23 марта в английской Лиге Один состоится поединок 29-го тура, в котором сыграют «Блэкпул» и «Петерборо Юнайтед». Мы приготовили прогноз и обзор ставок, который предложили букмекеры на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.833.172.71
Лига Ставок 2.90 3.20 2.50
Мелбет 2.95 3.36 2.58
Pin-Up.ru 2.85 3.15 2.50

Ставки букмекеров

В линиях БК не определен фаворит этого противостояния. Ставки на победу «Блэкпула» букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 2.88, ничья идёт по коэффициенту 3.38, а гостевая виктория «Петерборо Юнайтед» — за 2.63.

Согласно предложенной линии этот матч должен получиться низовым. Ставки на тотал меньше (2,5) голов идут по коэффициенту 1.66, больше – 2.15.

Форма команд

«Блэкпул» базируется на экваторе турнирной таблицы чемпионата, занимая десятое место. В актив себе команда занесла 15 побед и восемь ничьих, что суммарно принесло ей 53 зачетных пункта (10 поражений). У хозяев предстоящей встречи еще есть шансы подняться в зону плей-офф, от которой она отстает на три зачетных пункта.

Прогресс «Блэкпула» связан с серией без поражений, которая затянулась на девять туров (пять побед и четыре ничьи). В последнем матче команда оформила гостевую победу над «Оксфордом» (2:0).

«Петерборо Юнайтед» метит на повышение в классе, занимая второе место рейтинга. От лидера («Халла») клуб отстает на три зачетных пункта, имея в запасе две игры. В текущем розыгрыше чемпионата «бело-синие» оформили 20 побед и шесть ничьих, потерпев девять поражений.

В начале марта «Петерборо Юнайтед» провел неудачные матчи против «Бертон Альбион» (1:2) и «Халла» (1:3). После этих матчей последовала минимальная победа над «Портсмутом» (1:0) и ничья с «Рочдейлом» (3:3).

Информация для ставок

· Четыре последних домашних матча «Блэкпула» завершились вничью

· В шести предыдущих домашних поединках «Блэкпула» прошла ставка на ТМ(2,5)

· «Петерборо Юнайтед» не побеждал в трех последних гостевых матчах чемпионата

· «Блэкпул» выиграл два предыдущих поединка против «Петерборо Юнайтед»

Прогноз

«Блэкпул» набрал отличную форму, которая позволяет команде претендовать на место в Топ-6. Учитывая результаты последних очных встреч команд, хозяева и в этой игре могут претендовать на положительный результат. «Петерборо Юнайтед» неубедительно провел последние матчи в гостях. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Блэкпула» с форой (0) по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.65 1.67 2.26
Лига Ставок 2.21 1.62 1.65 2.16
Мелбет 1.71 2.26
Pin-Up.ru 2.25 1.59 1.65 2.13 1.34 3.05
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 00:02
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Петерборо Юнайтед»
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