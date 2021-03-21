«Блэкпул» — «Петерборо Юнайтед». Прогноз на матч английской Лиги Один (23.03.2021)

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21 марта 2021, 21:49

23 марта в английской Лиге Один состоится поединок 29-го тура, в котором сыграют «Блэкпул» и «Петерборо Юнайтед». Мы приготовили прогноз и обзор ставок, который предложили букмекеры на этот матч.

Ставки букмекеров

В линиях БК не определен фаворит этого противостояния. Ставки на победу «Блэкпула» букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 2.88, ничья идёт по коэффициенту 3.38, а гостевая виктория «Петерборо Юнайтед» — за 2.63.

Согласно предложенной линии этот матч должен получиться низовым. Ставки на тотал меньше (2,5) голов идут по коэффициенту 1.66, больше – 2.15.

Форма команд

«Блэкпул» базируется на экваторе турнирной таблицы чемпионата, занимая десятое место. В актив себе команда занесла 15 побед и восемь ничьих, что суммарно принесло ей 53 зачетных пункта (10 поражений). У хозяев предстоящей встречи еще есть шансы подняться в зону плей-офф, от которой она отстает на три зачетных пункта.

Прогресс «Блэкпула» связан с серией без поражений, которая затянулась на девять туров (пять побед и четыре ничьи). В последнем матче команда оформила гостевую победу над «Оксфордом» (2:0).

«Петерборо Юнайтед» метит на повышение в классе, занимая второе место рейтинга. От лидера («Халла») клуб отстает на три зачетных пункта, имея в запасе две игры. В текущем розыгрыше чемпионата «бело-синие» оформили 20 побед и шесть ничьих, потерпев девять поражений.

В начале марта «Петерборо Юнайтед» провел неудачные матчи против «Бертон Альбион» (1:2) и «Халла» (1:3). После этих матчей последовала минимальная победа над «Портсмутом» (1:0) и ничья с «Рочдейлом» (3:3).

Информация для ставок

· Четыре последних домашних матча «Блэкпула» завершились вничью

· В шести предыдущих домашних поединках «Блэкпула» прошла ставка на ТМ(2,5)

· «Петерборо Юнайтед» не побеждал в трех последних гостевых матчах чемпионата

· «Блэкпул» выиграл два предыдущих поединка против «Петерборо Юнайтед»

Прогноз

«Блэкпул» набрал отличную форму, которая позволяет команде претендовать на место в Топ-6. Учитывая результаты последних очных встреч команд, хозяева и в этой игре могут претендовать на положительный результат. «Петерборо Юнайтед» неубедительно провел последние матчи в гостях. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Блэкпула» с форой (0) по коэффициенту 2.05.