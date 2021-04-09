«Боавишта» — «Риу Аве». Прогноз на матч чемпионата Португалии (10.04.2021)

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сегодня, 02:50

«Боавишта» и «Риу Аве» сыграют в рамках 26-го тура Примейры. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет отдаёт минимальное преимущество «Боавиште». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65, победа «Риу Аве» оценивается в 2.88. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.08.

Согласно выставленным котировкам, предстоящий матч не станет результативным. Заключить пари на тотал меньше (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.62, больше – 2.45.

Форма команд

Набрав 24 очка за 25 проведенных туров, «Боавишта» расположилась на 15-м месте в турнирной таблице. В прошлом матче чемпионата команда оформила пятую победу в сезоне, обыграв в гостях «Белененсеш» (2:0). Этот успех позволил «черно-белым» покинуть зону вылета.

У «Риу Аве» турнирное положение более благоприятное. Сегодняшние гости идут на 11-м месте в чемпионате с 27 баллами. В последнем матче Примейры команда потерпела 10 поражение в сезоне — от «Жил Висенте» (0:2). Перед этим у «Риу Аве» была серия из трех туров без поражений – «Фаренсе» (2:0), «Морейренсе» (1:1) и «Белененсеш» (0:0).

Информация для ставок

В 13 из 15 последних гостевых матчей «Риу Аве» прошла ставка на ТМ (2,5)

«Риу Аве» не пропускал голы в 4 предыдущих встречах с «Боавиштой»

В 3 последних матчах «Боавишты» в чемпионате сыграла ставка на ТМ (2,5)

В 3 предыдущих очных встречах команд больше двух мячей не забивалось

Прогноз

Встречаются команды, проповедующие прагматичный футбол с акцентом на оборону. В очных противостояниях «Риу Аве» и «Боавишта» редко играют результативно, поэтому ставка на тотал меньше (2,5) голов по коэффициенту 1.62 выглядит вполне логично.