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«Боавишта» — «Риу Аве». Прогноз на матч чемпионата Португалии (10.04.2021)

сегодня, 02:50

«Боавишта» и «Риу Аве» сыграют в рамках 26-го тура Примейры. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.733.122.94
Фонбет 2.60 3.10 2.90
Мелбет 2.65 3.08 2.88

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет отдаёт минимальное преимущество «Боавиште». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65, победа «Риу Аве» оценивается в 2.88. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.08.

Согласно выставленным котировкам, предстоящий матч не станет результативным. Заключить пари на тотал меньше (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.62, больше – 2.45.

Форма команд

Набрав 24 очка за 25 проведенных туров, «Боавишта» расположилась на 15-м месте в турнирной таблице. В прошлом матче чемпионата команда оформила пятую победу в сезоне, обыграв в гостях «Белененсеш» (2:0). Этот успех позволил «черно-белым» покинуть зону вылета.

У «Риу Аве» турнирное положение более благоприятное. Сегодняшние гости идут на 11-м месте в чемпионате с 27 баллами. В последнем матче Примейры команда потерпела 10 поражение в сезоне — от «Жил Висенте» (0:2). Перед этим у «Риу Аве» была серия из трех туров без поражений – «Фаренсе» (2:0), «Морейренсе» (1:1) и «Белененсеш» (0:0).

Информация для ставок

  • В 13 из 15 последних гостевых матчей «Риу Аве» прошла ставка на ТМ (2,5)
  • «Риу Аве» не пропускал голы в 4 предыдущих встречах с «Боавиштой»
  • В 3 последних матчах «Боавишты» в чемпионате сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • В 3 предыдущих очных встречах команд больше двух мячей не забивалось

Прогноз

Встречаются команды, проповедующие прагматичный футбол с акцентом на оборону. В очных противостояниях «Риу Аве» и «Боавишта» редко играют результативно, поэтому ставка на тотал меньше (2,5) голов по коэффициенту 1.62 выглядит вполне логично.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.82 1.58 2.48
Мелбет 1.62 2.45
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