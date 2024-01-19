«Бохум» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (20.01.2024)

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вчера, 09:42

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95 В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Бохум» показывает неплохие результаты и очень редко проигрывает в последнее время. Команда вышла на 14 место Бундеслиги с 17 баллами и опережает зону вылета уже на шесть очков. В домашней игре с соперником из первой четверки турнирной таблицы хозяева постараются воспользоваться неуверенностью соперника и забрать очки. В двух последних встречах «Бохум» сыграл вничью с «Вердером» (1:1) и обыграл «Витесс» (2:0).

«Штутгарт» стал часто терять очки, но запас прочности все еще оставляет команду на третьем месте с 34 баллами в активе. Тем не менее, отрыв от «РБ Лейпциг» сократился до одного пункта, и теперь любая осечка может стоить команде своей позиции. В игре с «Бохумом» гости рассчитывают на победу и наверняка попытаются завладеть инициативой. В последней игре «Штутгарт» проиграл на выезде «Боруссии» М (1:3), а ранее в товарищеской встрече разгромил «Гройтер Фюрт» (6:1).

Информация для ставок

«Бохум» не проигрывает на своем стадионе уже семь поединков подряд

«Штутгарт» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бохум» проиграл «Штутгарту» три последних поединка

Три последних матча завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

«Бохум» хорошо играет на своем поле и постарается продлить свою серию без поражений. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.