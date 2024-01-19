«Бохум» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (20.01.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95 В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.
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сегодня, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Бохум» показывает неплохие результаты и очень редко проигрывает в последнее время. Команда вышла на 14 место Бундеслиги с 17 баллами и опережает зону вылета уже на шесть очков. В домашней игре с соперником из первой четверки турнирной таблицы хозяева постараются воспользоваться неуверенностью соперника и забрать очки. В двух последних встречах «Бохум» сыграл вничью с «Вердером» (1:1) и обыграл «Витесс» (2:0).
«Штутгарт» стал часто терять очки, но запас прочности все еще оставляет команду на третьем месте с 34 баллами в активе. Тем не менее, отрыв от «РБ Лейпциг» сократился до одного пункта, и теперь любая осечка может стоить команде своей позиции. В игре с «Бохумом» гости рассчитывают на победу и наверняка попытаются завладеть инициативой. В последней игре «Штутгарт» проиграл на выезде «Боруссии» М (1:3), а ранее в товарищеской встрече разгромил «Гройтер Фюрт» (6:1).
Информация для ставок
- «Бохум» не проигрывает на своем стадионе уже семь поединков подряд
- «Штутгарт» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Бохум» проиграл «Штутгарту» три последних поединка
- Три последних матча завершились тоталом больше 4.5 мячей
Прогноз
«Бохум» хорошо играет на своем поле и постарается продлить свою серию без поражений. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.