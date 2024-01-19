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«Бохум» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (20.01.2024)

вчера, 09:42
Бохум

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95 В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Бохум» показывает неплохие результаты и очень редко проигрывает в последнее время. Команда вышла на 14 место Бундеслиги с 17 баллами и опережает зону вылета уже на шесть очков. В домашней игре с соперником из первой четверки турнирной таблицы хозяева постараются воспользоваться неуверенностью соперника и забрать очки. В двух последних встречах «Бохум» сыграл вничью с «Вердером» (1:1) и обыграл «Витесс» (2:0).

«Штутгарт» стал часто терять очки, но запас прочности все еще оставляет команду на третьем месте с 34 баллами в активе. Тем не менее, отрыв от «РБ Лейпциг» сократился до одного пункта, и теперь любая осечка может стоить команде своей позиции. В игре с «Бохумом» гости рассчитывают на победу и наверняка попытаются завладеть инициативой. В последней игре «Штутгарт» проиграл на выезде «Боруссии» М (1:3), а ранее в товарищеской встрече разгромил «Гройтер Фюрт» (6:1).

Информация для ставок

  • «Бохум» не проигрывает на своем стадионе уже семь поединков подряд
  • «Штутгарт» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Бохум» проиграл «Штутгарту» три последних поединка
  • Три последних матча завершились тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

«Бохум» хорошо играет на своем поле и постарается продлить свою серию без поражений. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:16
Если сравнивать команды по выступлениям в первой половине сезона, то гости здесь явные фавориты, которые должны побеждать. Но вот только все мы прекрасно знаем, что Бохум на своём поле способен доставить проблем практически любому сопернику. А уж отметиться одним голом - тем более. Точный удар от Штутгарта мы тоже априори ждём, как от фаворита. В исход матча не полезу, а заиграю скромную ставку "Обе забьют", которая должна залетать без валидола, и вполне возможно - уже в первом тайме. В прошлом сезоне, например, команды организовали на двоих на поле Бохума аж пять взятий ворот. Ставка - Обе забьют.
Гость
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