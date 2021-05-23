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«Бохум» — «Зандхаузен». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (23.05.2021)

сегодня, 11:13

В 34-м туре второй Бундеслиги «Зандхаузен» приедет в гости к «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.723.964.81
Лига Ставок 1.87 3.90 3.75
Мелбет 1.77 4.00 3.80
BetBoom 1.83 3.95 3.75

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля, на победу «Бохума» коэффициент составляет 1.78. Выбрать победителем «Зандхаузен» можно по коэффициенту 3.94. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 4.08

Также в линии букмекеры предлагают 1.78 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Зандхаузен» идет на 15-м месте и только на одно очко опережает команду из зоны вылета. Последний матч сезона команда проведет против лидера чемпионата, встреча обещает быть очень сложной. В прошлой игре «Зандхаузен» обыграл на своем поле «Регенсбург» (2:0), а туром ранее проиграл на выезде «Хайденхайму» (1:2).

«Бохум» сейчас лидирует во второй Бундеслиге и опережает на два пункта «Хольштайн». Чтобы обеспечить себе прямой выход в Бундеслигу, коллективу необходимо набрать всего одно очко, что команда и должна сделать в домашнем матче с аутсайдером. Последние две игры «Бохума» закончились ничьей с «Нюрнбергом» (1:1) и разгромом «Регенбсурга» (5:1).

Информация для ставок

• «Зандхаузен» проиграл 12 последних матчей на выезде в чемпионате
• Четыре из пяти последних матчей «Бохума» закончились исходом «обе забьют»
• Последние три матча между командами закончились ничейным результатом
• «Зандхаузен» не может обыграть на выезде «Бохум» уже шесть матчей подряд

Прогноз

«Бохум» настроен только на победу, ведь на кону стоит путевка в Бундеслигу, к которой команда приближается с каждым поединком. Сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.78 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Нант» — «Монпелье».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.50 2.08 1.78
Лига Ставок 2.60 1.46 2.08 1.69
Мелбет 2.57 1.44
BetBoom 4.90 1.15 2.70 1.42 2.13 1.65
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 12:03
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Зандхаузен»
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