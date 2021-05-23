«Бохум» — «Зандхаузен». Прогноз на матч Бундеслиги 2 (23.05.2021)

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сегодня, 11:13

В 34-м туре второй Бундеслиги «Зандхаузен» приедет в гости к «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом хозяев поля, на победу «Бохума» коэффициент составляет 1.78. Выбрать победителем «Зандхаузен» можно по коэффициенту 3.94. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 4.08

Также в линии букмекеры предлагают 1.78 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Зандхаузен» идет на 15-м месте и только на одно очко опережает команду из зоны вылета. Последний матч сезона команда проведет против лидера чемпионата, встреча обещает быть очень сложной. В прошлой игре «Зандхаузен» обыграл на своем поле «Регенсбург» (2:0), а туром ранее проиграл на выезде «Хайденхайму» (1:2).

«Бохум» сейчас лидирует во второй Бундеслиге и опережает на два пункта «Хольштайн». Чтобы обеспечить себе прямой выход в Бундеслигу, коллективу необходимо набрать всего одно очко, что команда и должна сделать в домашнем матче с аутсайдером. Последние две игры «Бохума» закончились ничьей с «Нюрнбергом» (1:1) и разгромом «Регенбсурга» (5:1).

Информация для ставок

• «Зандхаузен» проиграл 12 последних матчей на выезде в чемпионате

• Четыре из пяти последних матчей «Бохума» закончились исходом «обе забьют»

• Последние три матча между командами закончились ничейным результатом

• «Зандхаузен» не может обыграть на выезде «Бохум» уже шесть матчей подряд

Прогноз

«Бохум» настроен только на победу, ведь на кону стоит путевка в Бундеслигу, к которой команда приближается с каждым поединком. Сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.78 можно в букмекерской конторе Мелбет.

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