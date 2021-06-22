ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыКубок Америки 2021

Боливия — Уругвай. Прогноз на матч Кубка Америки (24.06.2021)

вчера, 22:29

Боливия 24 июня 2021 года сыграет против Уругвая. Это будет поединок групповой стадии Кубка Америки по футболу. Уругвай много раз побеждал в этом турнире, но сейчас эта сборная не выглядит даже претендентом на попадание в плей-офф. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Кубок Америки 2021
Боливия
Уругвай
- : -
25 июня 2021, 00:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
14.665.881.25
Лига Ставок 14.00 6.40 1.23
Мелбет 13.50 6.25 1.23
1XBET 13.50 6.25 1.23

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — сборная Уругвая. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.23. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.75 и на победу Боливии по коэффициенту 14.00.

Форма команд

Сборная Боливии неудачно стартовала в Кубке Америки. Команда не смогла выиграть ни одного матча. Первый поединок на турнире закончился поражением со счетом 1:3, боливийцы проиграли Парагваю. Второй матч закончился поражением от Чили со счетом 0:1. К сожалению, Боливия сейчас находится в ужасной форме, когда-то это была сильная сборная, но сейчас она является желанным соперником для любой другой команды.

Уругвай плохо проводит свою кампанию в Кубке Америки. Команда сыграла два матча в турнире и не смогла их выиграть. Уругвай проиграл Аргентине в первом туре со счетом 0:1, а затем сыграл вничью против Чили со счетом 1:1. Для Уругвая это еще не конец, но тревожный звоночек в Монтевидео уже прозвучал. Уругвай находится в плохой форме, команда не побеждает с 2020 года. Сейчас в руках и ногах футболистов находится их будущее, вполне возможно, что главный тренер команды Оскар Табарес в случае неудачи также покинет свой пост.

Информация для ставок

  • Уругвай не побеждает пять игр кряду
  • Боливия не побеждает три матча кряду
  • В последних пяти матчах Уругвай забил один мяч

Прогноз

В матче с участием этих сборных совершенно точно не стоит ожидать обилия забитых мячей. Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.52.

Ранее букмекеры предлагали поставить на тотал голов по коэффициенту 1.74 в матче чемпионата Японии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.74 1.70 2.22
Лига Ставок 2.13 1.69 1.68 2.16
Мелбет 2.19 1.75
1XBET 2.19 1.75
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100