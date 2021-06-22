Боливия — Уругвай. Прогноз на матч Кубка Америки (24.06.2021)

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вчера, 22:29

Боливия 24 июня 2021 года сыграет против Уругвая. Это будет поединок групповой стадии Кубка Америки по футболу. Уругвай много раз побеждал в этом турнире, но сейчас эта сборная не выглядит даже претендентом на попадание в плей-офф. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — сборная Уругвая. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.23. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.75 и на победу Боливии по коэффициенту 14.00.

Форма команд

Сборная Боливии неудачно стартовала в Кубке Америки. Команда не смогла выиграть ни одного матча. Первый поединок на турнире закончился поражением со счетом 1:3, боливийцы проиграли Парагваю. Второй матч закончился поражением от Чили со счетом 0:1. К сожалению, Боливия сейчас находится в ужасной форме, когда-то это была сильная сборная, но сейчас она является желанным соперником для любой другой команды.

Уругвай плохо проводит свою кампанию в Кубке Америки. Команда сыграла два матча в турнире и не смогла их выиграть. Уругвай проиграл Аргентине в первом туре со счетом 0:1, а затем сыграл вничью против Чили со счетом 1:1. Для Уругвая это еще не конец, но тревожный звоночек в Монтевидео уже прозвучал. Уругвай находится в плохой форме, команда не побеждает с 2020 года. Сейчас в руках и ногах футболистов находится их будущее, вполне возможно, что главный тренер команды Оскар Табарес в случае неудачи также покинет свой пост.

Информация для ставок

Уругвай не побеждает пять игр кряду

Боливия не побеждает три матча кряду

В последних пяти матчах Уругвай забил один мяч

Прогноз

В матче с участием этих сборных совершенно точно не стоит ожидать обилия забитых мячей. Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.52.

Ранее букмекеры предлагали поставить на тотал голов по коэффициенту 1.74 в матче чемпионата Японии.