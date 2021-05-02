«Болонья» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (02.05.2021)

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вчера, 14:46

В 34-м туре чемпионата Италии в гости к «Болонье» приедет «Фиорентина», которая готова давать бой любой команде. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.95. Ничейный результат котируется в 3.35, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.5.

ТБ 2,5 доступен по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 за 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.58.

Форма команд

«Болонья» находится в середине турнирной таблицы и обезопасила себя от зоны вылета. Коллектив не решает серьезных турнирных задач и доигрывает сезон, однако это не означает, что игроки будут расслаблены. Команда в последних пяти турах смогла набрать четыре очка. В последнем туре «Болонья» крупно проиграла «Аталанте» (0:5), а немного ранее сыграла вничью с «Торино» (1:1).

«Фиорентина» не показывает результатов, которых от них ждут болельщики и руководство. Команда находится в середине Серии А, набрав 34 очка в 33 поединках. «Фио» находится в трех очках от зоны вылета, поэтому коллективу необходимо набирать очки, чтобы остаться в главном чемпионате Италии. В прошлой игре «Фиорентина» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), а туром ранее обыграла на выезде «Верону» (2:1).

Информация для ставок

«Болонья» и «Фиорентина» выиграли по одному матчу из последних пяти в чемпионате Италии

Семь из десяти последних выездных встреч «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились вничью

Семь из десяти последних поединков между коллективами закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

Команды находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице, предсказать победителя очень сложно. Рекомендуем довериться статистике и выбрать вариант с малым количеством забитых мячей. Сделать ставку на ТМ 2,5 можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.

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