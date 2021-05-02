«Болонья» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (02.05.2021)

В 34-м туре чемпионата Италии в гости к «Болонье» приедет «Фиорентина», которая готова давать бой любой команде. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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3 : 3
завершен
вчера, 16:00
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.95. Ничейный результат котируется в 3.35, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.5.
ТБ 2,5 доступен по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 за 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 1.58.
Форма команд
«Болонья» находится в середине турнирной таблицы и обезопасила себя от зоны вылета. Коллектив не решает серьезных турнирных задач и доигрывает сезон, однако это не означает, что игроки будут расслаблены. Команда в последних пяти турах смогла набрать четыре очка. В последнем туре «Болонья» крупно проиграла «Аталанте» (0:5), а немного ранее сыграла вничью с «Торино» (1:1).
«Фиорентина» не показывает результатов, которых от них ждут болельщики и руководство. Команда находится в середине Серии А, набрав 34 очка в 33 поединках. «Фио» находится в трех очках от зоны вылета, поэтому коллективу необходимо набирать очки, чтобы остаться в главном чемпионате Италии. В прошлой игре «Фиорентина» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1), а туром ранее обыграла на выезде «Верону» (2:1).
Информация для ставок
- «Болонья» и «Фиорентина» выиграли по одному матчу из последних пяти в чемпионате Италии
- Семь из десяти последних выездных встреч «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти последних матчей между командами завершились вничью
- Семь из десяти последних поединков между коллективами закончились тоталом меньше 2,5 мячей
Прогноз
Команды находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице, предсказать победителя очень сложно. Рекомендуем довериться статистике и выбрать вариант с малым количеством забитых мячей. Сделать ставку на ТМ 2,5 можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.
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