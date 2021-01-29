«Болонья» — «Милан»: прогноз на матч Серии А (30.01.2021)

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29 января 2021, 12:58

В 20-м туре чемпионата Италии «Милан» приедет в гости к одному из середняков нынешнего сезона «Болонье».

Ставки букмекеров

Неудивительно, что фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.86. В случае победы «Болоньи» зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать за 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.69.

Форма команд

«Милан» продолжает оставаться лидером Серии А, даже несмотря на все проблемы, которые свалились на команду. Поражения «Ювентусу» (1:3) и «Аталанте» (0:3) сильно ударили по амбициям «красно-черных». Ко всем бедам следующий матч пропустит и лидер команды Златан Ибрагимович. Будет интересно посмотреть, как клуб с большой историей справится со всеми проблемами.

«Болонья» находится в середине турнирной таблицы и играет в свое удовольствие. Команда вряд ли покинет Серию А, но и до еврокубков ей будет добраться тяжело. Последними результатами клуба стала домашняя победа над «Вероной» (1:0) и поражение от «Ювентуса» (0:2).

Информация для ставок

• «Милан» выиграл последние четыре встречи против «Болоньи»

• Четыре из пяти последних матчей «Болоньи» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• В последний раз «Милан» не смог забить на выезде 12 июня 2020 года в матче с «Ювентусом» (0:0)

• «Болонья» забивает на своем поле одиннадцать матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

Чтобы прервать многолетний триумф «Ювентуса», миланскому клубу нельзя терять очки в ближайших матчах. Команда находится в хорошей форме и должна побеждать в матчах с соперниками такого уровня. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Милана» с коэффициентом 1.86.

