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«Болонья» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.09.2021)

13 сентября 2021, 09:56

В поединке третьего тура итальянской Серии А «Верона» приедет в гости к «Болонье».

Италия. Серия А 2021/2022
Болонья
Верона
1 : 0
завершен
13 сентября 2021, 21:45
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.703.45
Мелбет 2.11 3.59 3.59
1XBET 2.27 3.56 3.38
BetBoom 2.17 3.64 3.29

Ставки букмекеров

Победу «Вероны» можно взять по коэффициенту 3.2 в БК Мелбет. Поверить в успех «Болоньи» любой игрок может по коэффициенту 2.17. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.78.

Также в линии букмекеры предлагают 1.66 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.18. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Болонья» стартовала в чемпионате победой над новичком «Салернитаной». Игра получилась богатой на голы и завершилась со счетом (3:2). Далее последовал выезд в Бергамо, где коллектив сразился с грозной «Аталантой» и сенсационно смог увезти один бал, расписав нулевую ничью.

«Верона» очки набрать не смогла. В первых турах команда потерпела два поражения. Сначала команда неудачно завершила домашнюю игру с «Сассуоло» (2:3), а затем в гости пожаловал чемпион страны миланский «Интер» (1:3).

Информация для ставок

• «Болонья» проиграла один раз в последних четырех поединках
• У «Вероны» всего одна победа в крайних четырех матчах
• Последняя очная встреча завершилась вничью (2:2)

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.76 1.69 2.17
Мелбет 2.26 1.72
1XBET 1.08 8.66
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Все комментарии
zg8z2nzpqn47
zg8z2nzpqn47
13 сентября в 12:27
Футбольный клуб «Болонья» выиграет матч.
cteby59m4vut
cteby59m4vut
13 сентября в 11:27
Футбольный клуб Болонья одержит победу.
shlomo
shlomo
13 сентября в 11:01
Хозяева не проиграют
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