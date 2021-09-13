«Болонья» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.09.2021)

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13 сентября 2021, 09:56

В поединке третьего тура итальянской Серии А «Верона» приедет в гости к «Болонье».

Ставки букмекеров

Победу «Вероны» можно взять по коэффициенту 3.2 в БК Мелбет. Поверить в успех «Болоньи» любой игрок может по коэффициенту 2.17. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.78.

Также в линии букмекеры предлагают 1.66 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.18. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Болонья» стартовала в чемпионате победой над новичком «Салернитаной». Игра получилась богатой на голы и завершилась со счетом (3:2). Далее последовал выезд в Бергамо, где коллектив сразился с грозной «Аталантой» и сенсационно смог увезти один бал, расписав нулевую ничью.

«Верона» очки набрать не смогла. В первых турах команда потерпела два поражения. Сначала команда неудачно завершила домашнюю игру с «Сассуоло» (2:3), а затем в гости пожаловал чемпион страны миланский «Интер» (1:3).

Информация для ставок

• «Болонья» проиграла один раз в последних четырех поединках

• У «Вероны» всего одна победа в крайних четырех матчах

• Последняя очная встреча завершилась вничью (2:2)

Прогноз