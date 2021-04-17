«Бордо» — «Монако»: прогноз на матч Лиги 1 (18.04.2021)

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вчера, 16:30

«Бордо» и «Монако» проведут очную встречу в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 18 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Монако» фаворитом этой игры. Ставки на победу гостей в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 1.66. Поставить на ничейный исход поединка можно с котировкой 4.08, а победа «Бордо» оценивается в 5.95.

В плане результативности букмекеры не отдают очевидного предпочтения предложенным исходам. Вариант с ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 2.04, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Бордо» идет на 15-м месте общего зачета Лиги 1. Сейчас «жирондинцы» находятся в затяжном кризисе – у них только одна победа и одна ничья в 10 прошлых турах. Очки команда набрала во встречах с «Дижоном» (3:1) и «Марселем» (0:0).

В прошлом туре чемпионата «Бордо» с крупным счетом уступил «Сент-Этьену» (1:4), потерпев третье фиаско подряд.

«Монако» одержал три победы подряд и обошел «Лион» в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Нико Ковача поочередно одолели «Сент-Этьен» (4:0), «Метц» (4:0) и «Дижон» (3:0) в прошлом туре. В гостевых играх чемпионата в текущем сезоне «Монако» еще не играл вничью – девять побед и шесть поражений.

Информация для ставок

• В 5 последних турах «Бордо» потерпел 4 поражения, а у «Монако» 3 победы в данный период

• В 4 из 5 последних очных встреч соперники обменивались забитыми голами

• «Бордо» не побеждал в шести последних домашних матчах во всех турнирах – пять поражений и одна ничья

Прогноз

Сейчас у «Бордо» отвратительная форма, чем должен пользоваться набравший ход «Монако». Монегаски показали отличную игру в атаке в прошлых турах, поэтому предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.