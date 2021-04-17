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«Бордо» — «Монако»: прогноз на матч Лиги 1 (18.04.2021)

вчера, 16:30

«Бордо» и «Монако» проведут очную встречу в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 18 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.804.111.64
Лига Ставок 5.60 4.10 1.61
Фонбет 5.70 4.00 1.60
Мелбет 6.30 4.24 1.61
1XBET 3.30 7.20 1.52
BetBoom 6.01 4.22 1.59

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Монако» фаворитом этой игры. Ставки на победу гостей в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 1.66. Поставить на ничейный исход поединка можно с котировкой 4.08, а победа «Бордо» оценивается в 5.95.

В плане результативности букмекеры не отдают очевидного предпочтения предложенным исходам. Вариант с ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 2.04, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Бордо» идет на 15-м месте общего зачета Лиги 1. Сейчас «жирондинцы» находятся в затяжном кризисе – у них только одна победа и одна ничья в 10 прошлых турах. Очки команда набрала во встречах с «Дижоном» (3:1) и «Марселем» (0:0).

В прошлом туре чемпионата «Бордо» с крупным счетом уступил «Сент-Этьену» (1:4), потерпев третье фиаско подряд.

«Монако» одержал три победы подряд и обошел «Лион» в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Нико Ковача поочередно одолели «Сент-Этьен» (4:0), «Метц» (4:0) и «Дижон» (3:0) в прошлом туре. В гостевых играх чемпионата в текущем сезоне «Монако» еще не играл вничью – девять побед и шесть поражений.

Информация для ставок

• В 5 последних турах «Бордо» потерпел 4 поражения, а у «Монако» 3 победы в данный период
• В 4 из 5 последних очных встреч соперники обменивались забитыми голами
• «Бордо» не побеждал в шести последних домашних матчах во всех турнирах – пять поражений и одна ничья

Прогноз

Сейчас у «Бордо» отвратительная форма, чем должен пользоваться набравший ход «Монако». Монегаски показали отличную игру в атаке в прошлых турах, поэтому предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.81 1.63 2.40
Лига Ставок 2.07 1.77 1.63 2.28
Мелбет 2.10 1.86
1XBET 3.10 1.42 3.70 1.26 1.61 2.48
BetBoom 3.16 1.38 2.05 1.81 1.60 2.41
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STVA 1
STVA 1
вчера в 16:31
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