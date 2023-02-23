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«Борнмут» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (25.02.2023)

сегодня, 13:33
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный результат котируется по 5.7, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 9.60 6.00 1.30
1XBET 11.00 6.40 1.30

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.53. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.5. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Борнмут» еще совсем недавно был в зоне вылета, но благодаря победе в прошлом туре смог ее на данный момент покинуть. Команда не показывает чего-то удивительного и набирает очки, где может, чего мало для сохранения прописки. В активе клуба 21 балл и текущее 17 место, которое тревожит болельщиков. В последней встрече «Борнмут» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (1:0), а ранее разошелся миром с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

«Манчестер Сити» провел невзрачный матч в Лиге Чемпионов, где добился только выездной ничьи с «РБ Лейпциг» (1:1). Команда Пепа Гвардиолы отстает на два пункта от лидирующего «Арсенала» и имеет на одну сыгранную игру больше, поэтому положение дел нельзя назвать слишком хорошим. В прошлой игре АПЛ «Манчестер Сити» на удивление для многих поделил очки с «Ноттингем Форест» (1:1), а ранее обыграл «Арсенал» на его поле (3:1).

Информация для ставок

  • «Борнмут» выиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • «Манчестер Сити» одержал победы в пяти из десяти встречах во всех турнирах за последнее время
  • «Манчестер Сити» выиграл последние 11 поединков у «Борнмута»

Прогноз

У «Борнмута» очень мало шансов отобрать очки у чемпиона Англии, который сейчас борется за титул и крайне мотивирован. Предлагаем сделать ставку на победу «горожан» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.50 1.51 1.98 1.80
1XBET 2.50 1.48
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