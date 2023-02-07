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«Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (11.02.2023)

вчера, 18:58
Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ньюкасл Юнайтед». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Борнмута» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.714.231.56
1XBET 6.85 4.34 1.56

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Борнмут» очень плохо выступает в нынешнем сезоне и в пяти последних турах смог набрать лишь одно очко. Коллектив идет в зоне вылета и занимает 19 место с 17 очками. В предстоящем матче с командой из первой четверки АПЛ шансов у хозяев будет не очень много. В прошлом туре «Борнмут» лишь на последних минутах уступил «Брайтону» (0:1), а ранее разошелся миром с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Ньюкасл Юнайтел» давно не проигрывает в различных турнирах, но часто допускает ничейные результаты, которые не дают команде навязать борьбу лидерам АПЛ. Сейчас «сороки» занимают четвертое место с 40 баллами и на два пункта отстают от «Манчестер Юнайтед». Два последних матча «Ньюкасла Юнайтед» завершились ничьей с «Вест Хэмом» в чемпионате (1:1) и победой в кубке Английской Лиги над «Саутгемптоном» (2:1).

Информация для ставок

  • «Борнмут» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять из шести выездных матчей «Ньюкасл Юнайтед» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Три из пяти матчей между клубами за последнее время закончились победой «Ньюкасла Юнайтед»
  • Шесть из семи последних встреч команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто обмениваются голами в личных встречах, и мы предполагаем, что хозяева могут создать проблемы «сорокам». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.50 1.89 2.01 1.50 2.78
1XBET 1.90 2.04
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:28
Победа команды гостей с форой (-1) в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:56
Гости не проиграют этот матч!
Гость
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