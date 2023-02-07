«Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (11.02.2023)

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вчера, 18:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ньюкасл Юнайтед». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Борнмута» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Борнмут» очень плохо выступает в нынешнем сезоне и в пяти последних турах смог набрать лишь одно очко. Коллектив идет в зоне вылета и занимает 19 место с 17 очками. В предстоящем матче с командой из первой четверки АПЛ шансов у хозяев будет не очень много. В прошлом туре «Борнмут» лишь на последних минутах уступил «Брайтону» (0:1), а ранее разошелся миром с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Ньюкасл Юнайтел» давно не проигрывает в различных турнирах, но часто допускает ничейные результаты, которые не дают команде навязать борьбу лидерам АПЛ . Сейчас «сороки» занимают четвертое место с 40 баллами и на два пункта отстают от «Манчестер Юнайтед». Два последних матча «Ньюкасла Юнайтед» завершились ничьей с «Вест Хэмом» в чемпионате (1:1) и победой в кубке Английской Лиги над «Саутгемптоном» (2:1).

Информация для ставок

«Борнмут» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести выездных матчей «Ньюкасл Юнайтед» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из пяти матчей между клубами за последнее время закончились победой «Ньюкасла Юнайтед»

Шесть из семи последних встреч команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто обмениваются голами в личных встречах, и мы предполагаем, что хозяева могут создать проблемы «сорокам». Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.