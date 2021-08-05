«Борнмут» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.08.2021)

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вчера, 19:08

«Борнмут» примет «Вест Бромвич» в рамках первого тура Чемпионшипа 6 августа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Борнмут». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.40 и на победу гостей за 3.30.

Форма команд

«Борнмут», как и многие другие клубы, готовился к сезону с помощью товарищеских матчей. К сожалению для клуба, эти товарищеские поединки не принесли ничего, кроме разочарования. Команда играла отвратительно. Интересный факт — за последние десять поединков этот клуб ни разу не сыграл вничью, у команды были только победы и поражения. «Борнмут» громко победил только в одном матче за последние несколько недель, это был поединок против «Милтон Кинс» (5:0).

Ситуация «Вест Бромвича» в товарищеских матчах выглядит куда лучше, чем у оппонента. Команда показывает отличный уровень игры и выглядит прекрасно. В последних поединках этот клуб чаще побеждает, чем проигрывает или играет вничью. Последний поединок клуба завершился со счетом 4:0 в пользу «Вест Бромвича». Похоже, "очищение” Чемпионшипом пойдет клубу на пользу. «Вест Бромвич» имеет все шансы завоевать путевку обратно в АПЛ в этом сезоне.

Информация для ставок

«Вест Бромвич» не проигрывает четыре поединка кряду

«Борнмут» проиграл три матча из последних пяти

«Вест Бромвич» забивал в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют — коэффициент 1.85.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Дерби Каунти» в матче с «Хаддерсфилдом».