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«Борнмут» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.08.2021)

вчера, 19:08

«Борнмут» примет «Вест Бромвич» в рамках первого тура Чемпионшипа 6 августа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.333.433.27
Фонбет 2.30 3.35 3.05
BetBoom 2.34 3.30 2.95

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Борнмут». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.40 и на победу гостей за 3.30.

Форма команд

«Борнмут», как и многие другие клубы, готовился к сезону с помощью товарищеских матчей. К сожалению для клуба, эти товарищеские поединки не принесли ничего, кроме разочарования. Команда играла отвратительно. Интересный факт — за последние десять поединков этот клуб ни разу не сыграл вничью, у команды были только победы и поражения. «Борнмут» громко победил только в одном матче за последние несколько недель, это был поединок против «Милтон Кинс» (5:0).

Ситуация «Вест Бромвича» в товарищеских матчах выглядит куда лучше, чем у оппонента. Команда показывает отличный уровень игры и выглядит прекрасно. В последних поединках этот клуб чаще побеждает, чем проигрывает или играет вничью. Последний поединок клуба завершился со счетом 4:0 в пользу «Вест Бромвича». Похоже, "очищение” Чемпионшипом пойдет клубу на пользу. «Вест Бромвич» имеет все шансы завоевать путевку обратно в АПЛ в этом сезоне.

Информация для ставок

  • «Вест Бромвич» не проигрывает четыре поединка кряду
  • «Борнмут» проиграл три матча из последних пяти
  • «Вест Бромвич» забивал в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют — коэффициент 1.85.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Дерби Каунти» в матче с «Хаддерсфилдом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.55 1.81 2.08
BetBoom 2.65 1.43 1.84 1.90 1.46 2.55
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sv_1969
sv_1969
вчера в 19:16
Возможна ничья
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