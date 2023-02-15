«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (18.02.2023)

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сегодня, 12:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Боруссии» М оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Боруссия» М в нынешнем сезоне продолжает играть нестабильно, а после уходя Яна Зоммера в «Баварию», вынуждена привыкать к новому голкиперу. Коллектив занимает десятое место с 26 баллами и отстает от ближайших соперников всего на один пункт. В предстоящей встрече с чемпионом Германии у хозяев очень мало шансов набрать очки, но в футболе случается разное. Два последних матча «Боруссии» М завершились крупным поражением от «Герты» (1:4) и ничьей с последней командой Бундеслиги «Шальке-04» (0:0).

«Бавария» провела важный матч Лиги Чемпионов и теперь ее ждет не менее принципиальная встреча в Бундеслиге, ведь терять очки нельзя. Команда лидирует в турнирной таблице с 43 очками и опережает «Унион» всего на один балл, поэтому победа мюнхенским футболистам очень нужна. В прошлой встрече Лиги Чемпионов «Бавария» обыграла на выезде « ПСЖ » (1:0), а ранее крупно переиграла «Бохум» (3:0) в чемпионате Германии.

Информация для ставок

«Боруссия» М уступила в пяти последних поединках из десяти последних во всех турнирах

«Боруссия» М выиграла три из пяти последних матчей с «Баварией» при двух ничьих

·«Бавария» не проигрывает уже более 20 матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

«Боруссия» М является очень неудобным соперником для чемпиона Германии, но в этот раз есть большая уверенность, подопечные Нагельсмана одержат уверенную победу. Сделать ставку на гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.