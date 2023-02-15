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«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (18.02.2023)

сегодня, 12:26
Горецка Леон

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Боруссии» М оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle6.155.871.44
Лига Ставок 6.40 5.40 1.43
1XBET 7.00 5.80 1.43

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Боруссия» М в нынешнем сезоне продолжает играть нестабильно, а после уходя Яна Зоммера в «Баварию», вынуждена привыкать к новому голкиперу. Коллектив занимает десятое место с 26 баллами и отстает от ближайших соперников всего на один пункт. В предстоящей встрече с чемпионом Германии у хозяев очень мало шансов набрать очки, но в футболе случается разное. Два последних матча «Боруссии» М завершились крупным поражением от «Герты» (1:4) и ничьей с последней командой Бундеслиги «Шальке-04» (0:0).

«Бавария» провела важный матч Лиги Чемпионов и теперь ее ждет не менее принципиальная встреча в Бундеслиге, ведь терять очки нельзя. Команда лидирует в турнирной таблице с 43 очками и опережает «Унион» всего на один балл, поэтому победа мюнхенским футболистам очень нужна. В прошлой встрече Лиги Чемпионов «Бавария» обыграла на выезде «ПСЖ» (1:0), а ранее крупно переиграла «Бохум» (3:0) в чемпионате Германии.

Информация для ставок

  • «Боруссия» М уступила в пяти последних поединках из десяти последних во всех турнирах
  • «Боруссия» М выиграла три из пяти последних матчей с «Баварией» при двух ничьих
  • ·«Бавария» не проигрывает уже более 20 матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

«Боруссия» М является очень неудобным соперником для чемпиона Германии, но в этот раз есть большая уверенность, подопечные Нагельсмана одержат уверенную победу. Сделать ставку на гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.27 1.37 2.67 1.53
Лига Ставок 2.55 1.50
1XBET 3.14 1.34
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:38
Бавария после победы над ПСЖ будет на кураже.
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