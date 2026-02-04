Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Вулверхэмптон» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 19:41
«Вулверхэмптон» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» – «Челси», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Вулверхэмптон»

После небольшого просветления «Вулверхэмптон» снова начал проигрывать, поэтому надежд на спасение сезона у болельщиков практически нет. «Волки» на данный момент идут на последнем месте с восемью баллами и уступают 17 месту целых 18 пунктов, что отыграть в этих реалиях невозможно. Тем не менее, хозяева хотят выступить для болельщиков и навязать борьбу «Челси», который естественно приедет за тремя баллами.

31 января «Вулверхэмтон» на своем поле проиграл «Борнмуту» (0:2), а 24 числа уступил на выезде «Манчестер Сити» (0:2).

«Челси»

«Челси» на днях покинул кубок английской лиги, однако вряд ли болельщики и сами футболисты будут долго расстраиваться по этому поводу. Впереди команду ждут более важные поединки и в АПЛ ей не стоит отставать, ведь сейчас текущее пятое место с 40 баллами дает путевку лишь в Лигу Европы. Гости являются фаворитами в этой игре, однако к сопернику все равно следует отнестись серьезно и с уважением.

3 февраля «Челси» проиграл «Арсеналу» (0:1), а 31 января в АПЛ одержал волевую победу над «Вест Хэмом» на своем поле (3:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Вулверхэмптон» – 4.7
  • Ничья – 4.15
  • Победит «Челси» – 1.67

Статистика

  • «Челси» выиграл всего четыре поединка на выезде из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.67. «Волки» уже смирились с вылетом из АПЛ, поэтому вряд ли смогут помешать «Челси» набрать важные для «синих» три очка.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 