«Вулверхэмптон» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 19:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» – «Челси», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Вулверхэмптон»

После небольшого просветления «Вулверхэмптон» снова начал проигрывать, поэтому надежд на спасение сезона у болельщиков практически нет. «Волки» на данный момент идут на последнем месте с восемью баллами и уступают 17 месту целых 18 пунктов, что отыграть в этих реалиях невозможно. Тем не менее, хозяева хотят выступить для болельщиков и навязать борьбу «Челси», который естественно приедет за тремя баллами.

31 января «Вулверхэмтон» на своем поле проиграл «Борнмуту» (0:2), а 24 числа уступил на выезде «Манчестер Сити» (0:2).

«Челси»

«Челси» на днях покинул кубок английской лиги, однако вряд ли болельщики и сами футболисты будут долго расстраиваться по этому поводу. Впереди команду ждут более важные поединки и в АПЛ ей не стоит отставать, ведь сейчас текущее пятое место с 40 баллами дает путевку лишь в Лигу Европы. Гости являются фаворитами в этой игре, однако к сопернику все равно следует отнестись серьезно и с уважением.

3 февраля «Челси» проиграл «Арсеналу» (0:1), а 31 января в АПЛ одержал волевую победу над «Вест Хэмом» на своем поле (3:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Вулверхэмптон» – 4.7

Ничья – 4.15

Победит «Челси» – 1.67

Статистика

«Челси» выиграл всего четыре поединка на выезде из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

