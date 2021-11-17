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«Боруссия» М — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (20.11.2021)

17 ноября 2021, 18:07

В 12-м туре чемпионата Германии «Гройтер Фюрт» приедет в гости к «Боруссии» из Менхенгладбаха. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Боруссия
Гройтер Фюрт
4 : 0
завершен
20 ноября 2021, 17:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.4910.93
Фонбет 1.28 5.50 11.20
Мелбет 1.27 6.27 11.50
BetBoom 1.26 6.21 11.33

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу 1.29 в букмекерской конторе Мелбет. Игроки, которые верят в победу «Гройтер Фюрта», могут поставить по коэффициенту 10. Коэффициент на ничью составляет 5.7.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.12, а низовой исход оценивается по коэффициенту 1.72. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Боруссия» М не лучшим образом начала этот сезон, но смогла улучшить свои результаты, ведь в последних пяти матчах команда проиграла всего один матч. Сейчас клуб идет на девятом месте с 15 очками и рассчитывает подниматься выше по турнирной таблице с каждым туром. В матче с последней командой Бундеслиги коллектив имеет хороший шанс набрать три очка. Последние две встречи «Боруссии» М в чемпионате завершились ничьей с «Майнцом» (1:1) и домашней победой над «Бохумом» (2:1).

«Гройтер Фюрт» является абсолютным аутсайдером Бундеслиги, что подтверждает всего одно набранное очко в 11 поединках. Команде уже на данном этапе будет сложно исправить ситуацию, но еще реально, ведь отставание от ближайшего соперника вне зоны вылета составляет девять очков. В прошлой игре «Гройтер Фюрт» упустил ничью на последней минуте с «Айнтрахтом» Ф (1:2), а ранее проиграл на выезде «Фрайбургу» (1:3).

Информация для ставок

  • «Боруссия» М не проигрывает на своем поле уже девять поединков подряд
  • Три последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Гройтер Фюрт» проиграл девять последних матчей в Бундеслиге

Прогноз

«Боруссия» М наладила свою игру, матч с аутсайдером Бундеслиги не должен стать проблемой в плане результата. Рекомендуем сделать ставку на победу «Боруссии» М с форой (-1.5) по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.50 2.18 1.75
Мелбет 3.20 1.37
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Все комментарии
Gahi
Gahi
17 ноября в 18:10
Уверенная победа команды Боруссии в этом матче. Удачи
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