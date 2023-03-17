Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Боруссия» Д — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (18.03.2023)

вчера, 11:55
Боруссия Д

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Кельна» оценивается за 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.484.916.57
Лига Ставок 1.50 4.70 6.20

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Боруссия» Д немного сбавила темп после поражения от «Челси» в Лиге Чемпионов (0:2), но обязана продолжать побеждать, ведь отставание от «Баварии» составляет всего два пункта. «Шмели» идут на втором месте с 50 баллами и опережает ближайших соперников на пять очков. В домашней встрече с середняком Бундеслиги от команды Эрзича ждут исключительно победы. В прошлом туре чемпионата «Боруссия» Д сыграла вничью в рурском дерби с «Шальке-04» (2:2).

«Кельн» смог набрать всего четыре очка в пяти последних турах и вряд ли будет претендовать на высокие места. В активе клуба 27 набранных баллов, что позволяет им занимать лишь 12 место с отрывом от зоны вылета в семь пунктов. В прошлом туре чемпионата Германии «Кельн» проиграл на своем поле «Бохуму» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Унион» (0:0).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Боруссия» Д проиграла лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах
  • «Боруссия» Д выиграла всего один матч из пяти последних с «Кельном»
  • Семь из десяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д имеет не очень хорошую статистику личных встреч с «Кельном», но в нынешней ситуации гостям вряд ли поможет даже этот фактор. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.01 1.27 2.39 1.63 1.86 2.03
Лига Ставок 2.35 1.58 1.86 1.92
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:57
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (-1) в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:52
Потерю очков Боруссией в рурском дерби считаю следствием усталости "шмелей" после сложнейшего выезда в гости к Челси. Про ЛЧ теперь нужно забыть, можно полностью сконцентрироваться на погоню за Баварией в чемпионате. Думаю, что в поединке против Кельна у "шмелей" не будет проблем. Соперник в последнее время выглядит очень уныло. Сама же Боруссия выиграла 9 из 11 домашних поединков чемпионата. А в последней личной встрече соперников в Дортмунде хозяева спокойно взяли верх над оппонентом со счётом 2-0. Ставлю на то, что подопечные Эдина Терзича пополнят свою копилку очередными тремя очками.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 