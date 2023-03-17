«Боруссия» Д — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (18.03.2023)

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вчера, 11:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» Д. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Кельна» оценивается за 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Боруссия» Д немного сбавила темп после поражения от «Челси» в Лиге Чемпионов (0:2), но обязана продолжать побеждать, ведь отставание от «Баварии» составляет всего два пункта. «Шмели» идут на втором месте с 50 баллами и опережает ближайших соперников на пять очков. В домашней встрече с середняком Бундеслиги от команды Эрзича ждут исключительно победы. В прошлом туре чемпионата «Боруссия» Д сыграла вничью в рурском дерби с «Шальке-04» (2:2).

«Кельн» смог набрать всего четыре очка в пяти последних турах и вряд ли будет претендовать на высокие места. В активе клуба 27 набранных баллов, что позволяет им занимать лишь 12 место с отрывом от зоны вылета в семь пунктов. В прошлом туре чемпионата Германии «Кельн» проиграл на своем поле «Бохуму» (0:2), а ранее сыграл вничью с «Унион» (0:0).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Кельна» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Боруссия» Д проиграла лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла всего один матч из пяти последних с «Кельном»

Семь из десяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д имеет не очень хорошую статистику личных встреч с «Кельном», но в нынешней ситуации гостям вряд ли поможет даже этот фактор. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.2.