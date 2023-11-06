«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.11.2023)

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вчера, 21:14

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче принято считать «Ньюкасл Юнайтед», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Выбрать триумф немецкого клуба можно по 2.65, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Боруссия» Д успешно выступила в прошлом матче против «сорок» (1:0) на выезде и выровняла положение в группе. Сейчас «шмели» занимают второе место с четырьмя очками и отстают от « ПСЖ » на два пункта. Предстоящий матч с «Ньюкаслом» станет решающим для обеих команд, ведь победитель получит отличные шансы на выход в плей-офф. Два последних матча «Боруссии» Д завершились разгромом от «Баварии» (0:4) и минимальным успехом с «Хоффенхаймом» (1:0).

«Ньюкасл Юнайтед» неожиданно для многих проиграл в домашнем матче и теперь команде предстоит брать реванш уже на выезде. Коллектив играет в самой сложной группе нынешнего сезона и имеет в активе четыре очка. Тем не менее, и ничейный результат для англичан будет неплохим, но все решать придется в оставшихся поединках. В прошлом туре АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Арсенал» (1:0), а ранее в кубке Английской лиги не оставил шансов «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Информация для ставок

«Боруссия» Д проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах

«Ньюкасл» выиграл лишь два из семи последних поединков на выезде

Четыре из пяти последних матчей «Ньюкасл Юнайтед» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Боруссия» Д не считается фаворитом в этой встрече, но команда должна отреагировать на унизительное поражение в чемпионате на прошлых выходных и наверняка сможет набрать очки в этой игре. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.