Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Боруссия» Дортмунд — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (07.11.2023)

вчера, 21:14
Боруссия Дортмунд

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче принято считать «Ньюкасл Юнайтед», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Выбрать триумф немецкого клуба можно по 2.65, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.713.552.65
Лига Ставок 2.75 3.50 2.60

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Боруссия» Д успешно выступила в прошлом матче против «сорок» (1:0) на выезде и выровняла положение в группе. Сейчас «шмели» занимают второе место с четырьмя очками и отстают от «ПСЖ» на два пункта. Предстоящий матч с «Ньюкаслом» станет решающим для обеих команд, ведь победитель получит отличные шансы на выход в плей-офф. Два последних матча «Боруссии» Д завершились разгромом от «Баварии» (0:4) и минимальным успехом с «Хоффенхаймом» (1:0).

«Ньюкасл Юнайтед» неожиданно для многих проиграл в домашнем матче и теперь команде предстоит брать реванш уже на выезде. Коллектив играет в самой сложной группе нынешнего сезона и имеет в активе четыре очка. Тем не менее, и ничейный результат для англичан будет неплохим, но все решать придется в оставшихся поединках. В прошлом туре АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Арсенал» (1:0), а ранее в кубке Английской лиги не оставил шансов «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Информация для ставок

  • «Боруссия» Д проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Ньюкасл» выиграл лишь два из семи последних поединков на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей «Ньюкасл Юнайтед» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Боруссия» Д не считается фаворитом в этой встрече, но команда должна отреагировать на унизительное поражение в чемпионате на прошлых выходных и наверняка сможет набрать очки в этой игре. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.47 1.34 2.17 1.76 1.71 2.25
Лига Ставок 3.00 1.39 2.00 1.84 1.58 2.41
Все комментарии
Владимир Иванов 17
Владимир Иванов 17
сегодня в 19:15, ред.
Ньюкасл плохо играет на выезде 1 победа в АПЛ над аутсайдером 0-8 ничьи и проигрыши .мой фаворит Боруссия по тоталу неуверен
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:26
Обоим клубам нужна победа, думаю встреча будет результативной ТБ 2,5.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 