«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.12.2023)

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вчера, 20:51

Ставки букмекеров

« ПСЖ » является фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.85. В то время на победу немецкого клуба коэффициент составляет 3.85. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.05.

Букмекеры не верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.35. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд как оказалось лучше всех справилась с этой группой Лиги Чемпионов, и чтобы занять в ней первое место, «шмелей» устроит даже ничейный результат. В активе команды 10 баллов и возможность выиграть такую сложный квартет, что прибавит дополнительной уверенности в собственных силах. Два последних матча «Боруссии» Д завершились поражением от «РБ Лейпциг» (2:3) и «Штутгарта» (0:2) в рамках Бундеслиги.

« ПСЖ » на данный момент занимает второе место в группе с семью баллами, но вынужден играть на победу, ведь в случае ничьей может оказаться за бортом плей-офф турнира, что можно будет расценивать как настоящий провал. Команда играет на выезде и постарается добиться победы с «Боруссией» Д, которая также мотивирована защитить свою первую позицию. В прошлом туре Лиги 1 « ПСЖ » минимально обыграл «Нант» (2:1), а ранее оказался сильнее «Гавра» на выезде (2:0).

Информация для ставок

«Боруссия» Д не может выиграть уже три матча подряд

« ПСЖ » выиграл восемь из десяти поединков во всех турнирах за последнее время

» выиграл восемь из десяти поединков во всех турнирах за последнее время Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

« ПСЖ » выиграл две последние встречи у «Боруссии» Дортмунд

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, ведь сложно предположить, кто рискнет сыграть в нем первым номером. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87. Предполагаем, что большого количества мячей зрители не увидят ввиду ответственности за результат.