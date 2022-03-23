Босния и Герцеговина — Грузия. Прогноз на товарищеский матч сборных (25.03.2022)

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вчера, 20:32

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.76. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.5, а если победят гости, то зайдет ставка по коэффициенту 4.36.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.66. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.13.

Форма команд

Босния и Герцеговина не смогла пробиться на Чемпионат мира, проиграв в финальных матчах групповой стадии Украине (0:2) и Финляндии (1:2), при этом оба матча были проведены на родном стадионе. В самом конце года коллектив также побывал в США , где сразился с национальной сборной и уступил с минимальным счетом (0:1).

Грузия также осталась без ЧМ , но смогла завершить отбор на мажорной ноте и порадовать болельщиков двумя победами. Сначала на выезде была обыграна сборная Косово (2:1), а затем дома пострадала Швеция (2:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия Боснии и Герцеговины насчитывает четыре поединка

Победная серия Грузии составляет три матча

Четыре из пяти минувших игры Боснии и Герцеговины завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних встречи Грузии закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке, скорее всего, будет равная игра без явного преимущества одной из команд. Вероятно, что победитель так и не будет определен. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат в БК Фонбет по интересному коэффициенту 3.5.