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Босния и Герцеговина — Грузия. Прогноз на товарищеский матч сборных (25.03.2022)

вчера, 20:32
Босния и Герцеговина - Грузия

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.76. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.5, а если победят гости, то зайдет ставка по коэффициенту 4.36.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.69 3.60 4.54
1XBET 1.69 3.60 4.54
BetBoom 1.74 3.50 5.40

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.66. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.13.

Форма команд

Босния и Герцеговина не смогла пробиться на Чемпионат мира, проиграв в финальных матчах групповой стадии Украине (0:2) и Финляндии (1:2), при этом оба матча были проведены на родном стадионе. В самом конце года коллектив также побывал в США, где сразился с национальной сборной и уступил с минимальным счетом (0:1).

Грузия также осталась без ЧМ, но смогла завершить отбор на мажорной ноте и порадовать болельщиков двумя победами. Сначала на выезде была обыграна сборная Косово (2:1), а затем дома пострадала Швеция (2:0).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия Боснии и Герцеговины насчитывает четыре поединка
  • Победная серия Грузии составляет три матча
  • Четыре из пяти минувших игры Боснии и Герцеговины завершились результатом ТМ 2.5
  • Три из четырех последних встречи Грузии закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке, скорее всего, будет равная игра без явного преимущества одной из команд. Вероятно, что победитель так и не будет определен. Предлагаем сделать ставку на ничейный результат в БК Фонбет по интересному коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.66 2.23
1XBET 1.66 2.23
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:06
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:03
В последний раз команда Босния и Герцеговина в гостевом поединке сыграла против клуба США. Не самая лучшая домашняя игра от команды привела к минимальному поражениюДо этого клуб Босния и Герцеговина в домашней встрече сыграл против команды Украина. Были забиты два гола, которые и решили исход в этой встрече в пользу гостей поля Украина
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