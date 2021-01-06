«Брага» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.01.2021)

1609899936

06 января 2021, 05:25

«Брага» в 13-м туре Примейры сыграет с «Маритиму» Сумеют ли хозяева реабилитироваться за последнее поражение от «Спортинга» и взять 3 очка?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет представлены следующие коэффициенты на эту игру: победа «Браги» — 1,36, ничья — 5,15, победа «Маритиму» — 8,20.

Тотал в этом поединке установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,66, тотал меньше находится на отметке 2,35.

Форма команд

«Брага» может быть довольна своим выступлением в этом сезоне. После 12 сыгранных туров команда находится на четвертом месте с отставанием от лидера в 8 очков. Как раз в прошлом туре клуб ему и уступил (0:2). Лидером первенства является «Спортинг», который единственный в Примейре остается непобежденным.

«Маритиму» после не лучшего отрезка в сезоне сумел нащупать свою игру, благодаря чему не проигрывает на протяжении уже трех матчей. В прошлом туре была зафиксирована нулевая ничья с «Боавиштой». Сложно будет команде претендовать на борьбу за еврокубки, пожалуй, ее максимум — это избежать борьбы за выживание.

Информация для ставок

«Брага» не проигрывает дома на протяжении восьми матчей

«Брага» выиграла семь из восьми последних поединков

«Маритиму» выиграл 4 из 10 последних выездных матчей

«Маритиму» не проигрывает три матча подряд

Прогноз

По нашему мнению, гостям вполне по силам сдержать атакующий натиск команды хозяев. В домашних матчах «Брага» выступает хорошо, но за счет надежности в оборонительной линии «Маритиму» должен цепляться за плюсовую фору. Не хочется ничего выдумывать, играем победу гостей с азиатской форой в +1,5 мяча за котировку 1,84 в букмекерской конторе Мелбет.