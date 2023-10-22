«Брага» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (24.10.2023)

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вчера, 18:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «королевский» клуб. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Браги» оценивается по 6.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 3.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Брага» смогла набрать три очка в прошлом туре и уже не выглядит аутсайдером на фоне таких серьезных соперников. Португальцам будет очень сложно против «Реала», но они рассчитывают на поддержку болельщиков, которая возможно поможет на своем поле зацепиться за очки. В двух последних матчах «Брага» выиграла у «Риу Аве» в чемпионате (2:1) и «Ребордозы» в кубке Португалии (2:0).

«Реал» Мадрид потерял очки в прошлом туре Ла Лиги, но это не станет катастрофой для футболистов и вряд ли повлияет на мотивацию в Лиге Чемпионов. Мадридский клуб набрал шесть очков в двух турах и в случае победы фактически гарантирует себе выход в плей-офф и с большой вероятностью с первого места. Еще в одном матче чемпионата Испании «сливочные» разгромили «Осасуну» (4:0).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть домашних поединков «Браги» за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Мадридский клуб забивает в девяти выездных матчах подряд во всех турнирах

Прогноз

Предполагаем, что «Брага» будет слишком осторожно играть и весь ее атакующий потенциал сойдет на нет. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.