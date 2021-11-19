«Брага» — «Санта-Клара». Прогноз на матч Кубка Португалии (20.11.2021)

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19 ноября 2021, 11:42

На стадии 1/16 финала Кубка Португалии за путевку в следующий тур соревнований будут спорить «Брага» и «Санта Клара». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на этот матч.

Ставки букмекеров

«Брага» считается очевидным фаворитом этой встречи. Букмекерская компания Фонбет принимает ставки на победу хозяев поля по коэффициенту 1.36. Ставки на ничью можно сыграть за 4.94, а победа «Санта Клары» идет по котировке 8.40.

Форма команд

У «Браги» не возникло проблем с выходом в 1/16 финала Кубка Португалии. В предыдущем раунде турнира «оружейники» разгромили в гостях «Моитенси», забив скромному сопернику пять голов (5:0).

«Санта Клара» тоже спокойно прошла в текущий тур кубковых соревнований. Команда в 1/32 финала легко обыграла на выезде «Лейрию» со счетом 2:0.

Информация для ставок

• «Брага» побеждала «Санта-Клару» в 5 из 6 прошлых матчей на своем поле

• «Санта-Клара» проигрывала в 4 из 7 последних гостевых поединков во всех турнирах

• «Брага» забивала минимум три гола в 3 из 5 последних матчей на домашней арене

Прогноз

Поставить на победу «Браги» с форой (-1) гол букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.60. Хозяева стабильно обыгрывают соперника на своем поле.