«Брага» — «Санта-Клара». Прогноз на матч Кубка Португалии (20.11.2021)

На стадии 1/16 финала Кубка Португалии за путевку в следующий тур соревнований будут спорить «Брага» и «Санта Клара». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на этот матч.
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6 : 0
завершен
20 ноября 2021, 21:00
суббота
Ставки букмекеров
«Брага» считается очевидным фаворитом этой встречи. Букмекерская компания Фонбет принимает ставки на победу хозяев поля по коэффициенту 1.36. Ставки на ничью можно сыграть за 4.94, а победа «Санта Клары» идет по котировке 8.40.
Форма команд
У «Браги» не возникло проблем с выходом в 1/16 финала Кубка Португалии. В предыдущем раунде турнира «оружейники» разгромили в гостях «Моитенси», забив скромному сопернику пять голов (5:0).
«Санта Клара» тоже спокойно прошла в текущий тур кубковых соревнований. Команда в 1/32 финала легко обыграла на выезде «Лейрию» со счетом 2:0.
Информация для ставок
• «Брага» побеждала «Санта-Клару» в 5 из 6 прошлых матчей на своем поле
• «Санта-Клара» проигрывала в 4 из 7 последних гостевых поединков во всех турнирах
• «Брага» забивала минимум три гола в 3 из 5 последних матчей на домашней арене
Прогноз
Поставить на победу «Браги» с форой (-1) гол букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.60. Хозяева стабильно обыгрывают соперника на своем поле.