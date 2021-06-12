«Брагантино» — «Флуминенсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (14.06.2021)

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вчера, 16:04

14 июня в чемпионате Бразилии пройдет игра третьего тура, в которой примут участие «Брагантино» и «Флуминенсе». Вашему вниманию обзор котировок букмекеров с прогнозом на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом в предстоящем поединке букмекеры считают хозяев поля. БК Мелбет принимает ставки на победу «Брагантино» по коэффициенту 2.23, тогда как возможная победа «Флуминенсе» оценивается в 3.52. На ничью пари можно заключить с котировкой 3.18.

Кроме того, букмекеры не ожидают от команд результативной игры в атаке. Вероятность выигрыша ставки на ТМ(2,5) голов оценивается в 1.72, ТБ (2,5) можно сыграть за 2.23.

Форма команд

Новый сезон в бразильской Серии A обе команды начали успешно, показав аналогичные результаты. «Брагантино» в стартовой игре турнира добился убедительной победы над «Шапекоэнсе» в гостях (3:0). После этого команда разошлась результативным миром на своем поле с «Баия» (3:3).

«Флуминенсе», в свою очередь, начал чемпионат с гостевой ничьей против «Сан-Паулу» (0:0). Во втором туре первенства команда оформила дебютную викторию, обыграв на своем поле «Куябу» (1:0).

Примечательно, что совсем недавно соперники мерились силами в Кубке Бразилии на стадии 1/16 финала. В первой игре домашнюю победу взял «Флуминенсе» (2:0). В ответном матче «Брагантино» пытался взять реванш, но пропущенный гол не позволил команде пройти в следующий тур (2:1).

Информация для ставок

«Брагантино» пропускал и забивал голы в 3 последних играх на своем поле

Ставка ОБЗ выиграла в 6 из 7 предыдущих гостевых матчей «Флуминенсе»

Две встречи соперников на поле «Брагантино» завершались победой хозяев со счетом 2:1

Прогноз

В предстоящем матче «Брагантино» попробует взять реванш у соперника за вылет из Кубка Бразилии. «Флуминенсе» стабильно отличается голами в гостевых играх. Учитывая это, а также статистику очных встреч команд, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.90 в БК Мелбет.

Ранее букмекеры предложили рассмотреть ставку на победу «Баия» с форой (0) в матче с «Интернасьоналом».