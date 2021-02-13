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«Брайтон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (13.02.2021)

сегодня, 13:41

«Брайтон» сыграет против «Астон Виллы» в матче 24-го тура АПЛ. Встреча состоится 13 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.923.512.53
Fonbet 2.75 3.40 2.55
Лига ставок 2.85 3.50 2.60
Pin-up 2.77 3.40 2.60

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают поставить на победу «Астон Виллы» по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивают в 3.50, а победа «Брайтона» идет за 2.75. Гости очень хороши в этом сезоне АПЛ и показывают красивую игру, команду ведет вперед Джек Грилиш, которого очень хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».

Форма команд

«Брайтон» находится на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 25 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла лишь пять матчей, еще десять закончились вничью и восемь были проиграны. «Брайтон» забил 25 мячей и пропустил 30. Свой последний поединок в АПЛ «чайки» провели вничью. В Кубке Англии команда закончила выступление, уступив «Лестеру».

«Астон Вилла» не очень хорошо начала этот сезон, но со временем клуб собрался и изменил свой стиль. Сейчас команда находится на девятой строчке в таблице и имеет в активе 35 пунктов. «Астон Вилла» победила в 11 матчах, еще два поединка закончились вничью и восемь раз клуб проиграл. Также бирмингемская команда забила 36 голов и пропустила 24 в свои ворота. Свой последний матч «Астон Вилла» выиграла.

Информация для ставок

  • «Брайтон» победил всего в одном домашнем матче в нынешнем сезоне
  • «Брайтон» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Астон Вилла» победила в шести гостевых встречах этого сезона

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что голы будут в обоих таймах — коэффициент 1.62. Несмотря на то, что «Брайтон» находится почти в подвале турнирной таблицы, клуб может показать зубы, ему вполне по силам забить один гол в этом матче.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.923.512.53
Fonbet 2.75 3.40 2.55
Лига ставок 2.85 3.50 2.60
Pin-up 2.77 3.40 2.60
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