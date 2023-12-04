«Брайтон» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (06.12.2023)

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сегодня, 18:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Брентфорда» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Брайтон» продолжает держаться в верхней части турнирной таблицы и за последние пять туров уступил всего один раз. На данный момент команда занимает восьмое место с 22 баллами и уступает «Манчестер Юнайтед» всего два пункта. В домашней игре с «Брентфордом» хозяевам очень нужна победа, чтобы как минимум не потерять свою позицию. В прошлом туре АПЛ «Брайтон» проиграл на выезде «Челси» (2:3), а в Лиге Европы одолел АЕК на выезде (1:0).

«Брентфорд» не сильно отстает от нынешнего соперника и проигрывает ему всего три очка. Команда располагается на 11 месте с 19 пунктами и вряд ли мечтает о зоне еврокубков, ведь пробиться туда будет крайне сложно. Тем не менее, гости вполне способны потрепать нервы любой команде в отельном поединке. Два последних матча «Брентфорда» завершились домашней победой с «Лутон Таун» (3:1) и поражением от «Арсенала» (0:1).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл четыре из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Брентфорда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Брайтон» и «Брентфорд» обменялись двумя победами в последних пяти матчах при одной ничьей

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды показывают примерно одинаковые результаты в чемпионате, поэтому победит скорее тот, кому немного больше повезет. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.