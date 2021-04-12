«Брайтон» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (12.04.2021)

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сегодня, 00:41

«Брайтон» сыграет против «Эвертона» в рамках очередного тура АПЛ 12 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры неожиданно выбрали «Брайтон». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.25 и на победу «Эвертона» за 3.40.

Форма команд

«Брайтон» набрал 32 пункта и идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Эта команда выиграла семь поединков, 11 раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. В последних встречах «чайки» играют неплохо, но иногда этого не хватает, для того чтобы набрать три очка. «Брайтон» становится все ближе к зоне вылета.

«Эвертон» проводит хороший сезон и все еще может попасть в еврокубки, но для этого нужно побеждать в каждом поединке. Сейчас у клуба 47 пунктов в активе. Команда находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе «ирисок» 14 побед, пять ничьих и десять поражений. В последних играх команда играет не лучшим образом, регулярно теряет очки. «Эвертон» может «воскреснуть», если победит «Брайтон», поэтому «ириски» будут выкладываться на 100 процентов.

Информация для ставок

«Эвертон» не побеждает в АПЛ три матча кряду

три матча кряду «Брайтон» проиграл три матча в последних пяти играх

«Эвертон» пропустил пять мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на победу «Брайтона» или ничейный исход за 1.32. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 1.85 и на «тотал голов в матче больше 2,5» за 2.15.

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