«Брайтон» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (12.04.2021)

«Брайтон» сыграет против «Эвертона» в рамках очередного тура АПЛ 12 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.
|
- : -
сегодня, 22:15
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры неожиданно выбрали «Брайтон». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.25 и на победу «Эвертона» за 3.40.
Форма команд
«Брайтон» набрал 32 пункта и идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Эта команда выиграла семь поединков, 11 раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. В последних встречах «чайки» играют неплохо, но иногда этого не хватает, для того чтобы набрать три очка. «Брайтон» становится все ближе к зоне вылета.
«Эвертон» проводит хороший сезон и все еще может попасть в еврокубки, но для этого нужно побеждать в каждом поединке. Сейчас у клуба 47 пунктов в активе. Команда находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе «ирисок» 14 побед, пять ничьих и десять поражений. В последних играх команда играет не лучшим образом, регулярно теряет очки. «Эвертон» может «воскреснуть», если победит «Брайтон», поэтому «ириски» будут выкладываться на 100 процентов.
Информация для ставок
- «Эвертон» не побеждает в АПЛ три матча кряду
- «Брайтон» проиграл три матча в последних пяти играх
- «Эвертон» пропустил пять мячей в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на победу «Брайтона» или ничейный исход за 1.32. Также можно поставить на «обе команды забьют» за 1.85 и на «тотал голов в матче больше 2,5» за 2.15.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Челси» — «Порту».