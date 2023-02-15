«Брайтон» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (18.02.2023)

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сегодня, 11:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Фулхэма» оценивается по 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Брайтон» продолжает приятно удивлять своих болельщиков и просто любителей европейского футбола. Команда Роберто Де Дзерби давно не проигрывает и закономерно занимает шестое место с 35 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В предстоящей игре хозяевам очень нужна победа для попытки сократить отставание. В прошлом туре «Брайтон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), а ранее на своем поле обыграл «Борнмут» на последних минутах (1:0).

«Фулхэм» редко проигрывает в последние месяцы и уступает «Брайтону» в турнирной таблице только по разнице забитых и пропущенных мячей. Таким образом, предстоящий матч будет очень принципиален для обеих команд, ведь победитель сможет оторваться от конкурента сразу на три балла. Два последних матча «Фулхэма» в АПЛ завершились победой над «Ноттингем Форест» (2:0) и ничьей с «Челси» (0:0).

Информация для ставок

«Брайтон» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Фулхэма» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Брайтон» проиграл три последних встречи из пяти «Фулхэму»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды показывают примерно одинаковые результаты в чемпионате, поэтому предстоящая встреча ожидается примерно равной. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.95.