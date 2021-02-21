«Брайтон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (22.02.2021)

22 февраля 2021 года в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» примет на своем поле «Кристал Пэлас». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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завтра, 23:00
Ставки букмекеров
Ставки на победу «Брайтоан» принимаются по коэффициенту 1.74. На ничейный исход можно поставить за 3.60, а на победу «Кристал Пэлас» за 5.20.
Форма команд
В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Брайтон» идет на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 26 пунктов. Клуб забил 25 мячей и пропустил 30. «Чайки» пять раз побеждали в АПЛ в этом сезоне, еще 11 раз команда играла вничью и восемь поединков завершились поражением. Для «Брайтона» этот матч является настоящим испытанием.
«Кристал Пэлас» находится на 14-й строчке в таблице и имеет в активе 29 баллов. У «Пэласа» 27 забитых и 42 пропущено, также команда восемь раз побеждала, пять раз играла вничью и 11 раз проигрывала. Это не лучший сезон для клуба, но «Кристал Пэлас» намерен сохранить место в середине таблицы. Последние матчи команда проводит не самым лучшим образом.
Информация для ставок
- «Кристал Пэлас» победил в двух матчах из последних пяти
- «Брайтон» не проигрывает в пяти матчах кряду
- На домашнем стадионе «Брайтон» выиграл лишь один матч из двенадцати
Прогноз
«Брайтон» победит в первом тайме — коэффициент 2.35, а тотал голов в матче будет больше 2,5 — 2.18. Это актуальные ставки на данный поединок. От хозяев стоит ожидать сопротивления, они набрали хороший ход и хотят побеждать.
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