«Брайтон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (22.02.2021)

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сегодня, 22:59

22 февраля 2021 года в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» примет на своем поле «Кристал Пэлас». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Брайтоан» принимаются по коэффициенту 1.74. На ничейный исход можно поставить за 3.60, а на победу «Кристал Пэлас» за 5.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Брайтон» идет на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 26 пунктов. Клуб забил 25 мячей и пропустил 30. «Чайки» пять раз побеждали в АПЛ в этом сезоне, еще 11 раз команда играла вничью и восемь поединков завершились поражением. Для «Брайтона» этот матч является настоящим испытанием.

«Кристал Пэлас» находится на 14-й строчке в таблице и имеет в активе 29 баллов. У «Пэласа» 27 забитых и 42 пропущено, также команда восемь раз побеждала, пять раз играла вничью и 11 раз проигрывала. Это не лучший сезон для клуба, но «Кристал Пэлас» намерен сохранить место в середине таблицы. Последние матчи команда проводит не самым лучшим образом.

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» победил в двух матчах из последних пяти

«Брайтон» не проигрывает в пяти матчах кряду

На домашнем стадионе «Брайтон» выиграл лишь один матч из двенадцати

Прогноз

«Брайтон» победит в первом тайме — коэффициент 2.35, а тотал голов в матче будет больше 2,5 — 2.18. Это актуальные ставки на данный поединок. От хозяев стоит ожидать сопротивления, они набрали хороший ход и хотят побеждать.

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