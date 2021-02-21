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«Брайтон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (22.02.2021)

сегодня, 22:59

22 февраля 2021 года в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» примет на своем поле «Кристал Пэлас». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.763.585.63
Fonbet 1.74 3.60 5.20
Лига ставок 1.75 3.50 5.20
Pin-up 1.77 3.55 5.30

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Брайтоан» принимаются по коэффициенту 1.74. На ничейный исход можно поставить за 3.60, а на победу «Кристал Пэлас» за 5.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Брайтон» идет на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 26 пунктов. Клуб забил 25 мячей и пропустил 30. «Чайки» пять раз побеждали в АПЛ в этом сезоне, еще 11 раз команда играла вничью и восемь поединков завершились поражением. Для «Брайтона» этот матч является настоящим испытанием.

«Кристал Пэлас» находится на 14-й строчке в таблице и имеет в активе 29 баллов. У «Пэласа» 27 забитых и 42 пропущено, также команда восемь раз побеждала, пять раз играла вничью и 11 раз проигрывала. Это не лучший сезон для клуба, но «Кристал Пэлас» намерен сохранить место в середине таблицы. Последние матчи команда проводит не самым лучшим образом.

Информация для ставок

  • «Кристал Пэлас» победил в двух матчах из последних пяти
  • «Брайтон» не проигрывает в пяти матчах кряду
  • На домашнем стадионе «Брайтон» выиграл лишь один матч из двенадцати

Прогноз

«Брайтон» победит в первом тайме — коэффициент 2.35, а тотал голов в матче будет больше 2,5 — 2.18. Это актуальные ставки на данный поединок. От хозяев стоит ожидать сопротивления, они набрали хороший ход и хотят побеждать.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бирмингем» — «Норвич».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.763.585.63
Fonbet 1.74 3.60 5.20
Лига ставок 1.75 3.50 5.20
Pin-up 1.77 3.55 5.30
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 23:32
Хозяева не проиграют
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