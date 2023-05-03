«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (04.05.2023)

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вчера, 11:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.97. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Брайтон» чередует победы с поражениями, но показывает уверенный футбол и при Роберто Де Дзерби стал больше импровизировать. Команда занимает восьмое место с 52 баллами и от зоны еврокубков их отделяет всего два пункта. В предстоящей встрече у хозяев будет возможность взять реванш у «красных дьяволов» за вылет из полуфинала кубка ФА . Два последних матча «Брайтона» в АПЛ завершились разгромом «Вулверхэмптона» (6:0) и поражением на выезде от «Ноттингем Форест» (1:3).

«Манчестер Юнайтед» находится в неплохой форме и набрал 13 очков в пяти последних турах АПЛ . Коллектив занимает четвертое место с 63 баллами, но опережает ближайшего соперника не целых семь пунктов. В игре с «Брайтоном» гостям придется непросто, ведь соперник будет играть на победу и борется за место в еврокубках. В прошлом матче «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Астон Виллы» (1:0), а ранее поделил очки с «Тоттенхэмом» (2:2).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» забивал в семи из десяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Обе команды играют неплохо в заключительном отрезке сезона и победителя определить очень сложно. Предлагаем не рисковать и сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.