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«Жувентуд» — «Флуминенсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (05.06.2022)

вчера, 11:24
Флуминенсе

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок не видят фаворита в этой встрече. Ставки на победу «Жувентуд» идет по коэффициенту 2.85, ничья играется по цене 3.00, а победа «Флуминенсе» доступна по котировке 2.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.943.022.77

Если рассматривать линию голов, то здесь очевидный перевес на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по цене 1.50, ТБ(2,5) – 2.47.

Форма команд

По итогам восьми туров чемпионата Бразилии футболисты «Жувентуд» набрали только семь баллов. С таким результатом клуб расположился в зоне вылета на предпоследнем месте турнирной таблицы.

Единственную победу в лиге «Жувентуд» одержал в гостях у «Аваи» (2:1). После этого матча команда допустила третье поражение, проиграв «Палмейрас» (0:3), а также разделила очки с «Форталезой» (1:1) в гостях.

В активе «Флуминенсе» 11 очков. С таким результатом команда занимает 11-е место рейтинга, со следующими общими показателями: три победы, две ничьи и три поражения.

После успешных матчей с «Атлетико» Паранаэнсе (2:1) и «Форталезой» (1:0) футболисты «Флуминенсе» не смогли набрать очки в домашнем противостоянии с «Фламенго» (1:2).

Информация для ставок

  • «Флуминенсе» сыграл на ТМ(2,5) в 10 из прошлых 12 гостевых матчей лиги
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) в 3 прошлых матчах на поле «Жувентуд»
  • «Флуминенсе» не проигрывал в 5 из последних 6 матчей против «Жувентуд»

Прогноз

«Флуминенсе» редко терпит неудачи в играх с «Жувентуд», который неудачно начал текущий чемпионат. Рекомендуем поставить на Х2 по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.93 1.53 2.61
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:48
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 12:59
Гости не проиграют
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 12:03
Будет ничья.
Гость
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