«Брентфорд» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (21.10.2023)

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вчера, 18:36

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.8. На успех «Бернли» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.6, в то время как ничья стоит 3.85.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.88. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.95.

Форма команд

«Брентфорд» неудачно стартовал в новом сезоне и на данный момент набрал всего семь очков. Команда занимает 15 место с семью баллами и уступает ближайшему сопернику всего один пункт. В домашней встрече с новичком АПЛ от хозяев ждут качественной игры, которая перерастет в результат и порадует болельщиков. Два последних матча «Брентфорда» завершились поражением на последних минутах от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и ничьей с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Бернли» не так давно смог одержать первую победу в нынешнем сезоне АПЛ над «Лутон Таун» (2:1), однако все еще пребывает внизу турнирной таблицы. Коллектив имеет в своем активе только четыре пункта и занимает 18 место, что не может устраивать руководство и болельщиков. В прошлом туре чемпионата Англии «Бернли» крупно проиграл на своем поле «Челси» (1:4).

Информация для ставок

«Бернли» проиграл лишь три выездных матча из десяти за последнее время

«Брентфорд» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пять последних матча между клубами завершились победами «Бернли»

Три из пяти встреч команда за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива очень нуждаются в очках, поэтому яркостью игры они наверняка пожертвуют перед качеством. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.