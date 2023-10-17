«Брентфорд» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (21.10.2023)

Ставки букмекеров
«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.8. На успех «Бернли» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.6, в то время как ничья стоит 3.85.
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21 октября 2023, 17:00
суббота
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.88. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.95.
Форма команд
«Брентфорд» неудачно стартовал в новом сезоне и на данный момент набрал всего семь очков. Команда занимает 15 место с семью баллами и уступает ближайшему сопернику всего один пункт. В домашней встрече с новичком АПЛ от хозяев ждут качественной игры, которая перерастет в результат и порадует болельщиков. Два последних матча «Брентфорда» завершились поражением на последних минутах от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и ничьей с «Ноттингем Форест» (1:1).
«Бернли» не так давно смог одержать первую победу в нынешнем сезоне АПЛ над «Лутон Таун» (2:1), однако все еще пребывает внизу турнирной таблицы. Коллектив имеет в своем активе только четыре пункта и занимает 18 место, что не может устраивать руководство и болельщиков. В прошлом туре чемпионата Англии «Бернли» крупно проиграл на своем поле «Челси» (1:4).
Информация для ставок
- «Бернли» проиграл лишь три выездных матча из десяти за последнее время
- «Брентфорд» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пять последних матча между клубами завершились победами «Бернли»
- Три из пяти встреч команда за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Оба коллектива очень нуждаются в очках, поэтому яркостью игры они наверняка пожертвуют перед качеством. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.