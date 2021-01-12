«Брентфорд» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (13.01.2021)

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12 января 2021, 14:17

Тринадцатого января состоится матч «Брентфорд» — «Бристоль Сити». Получится ли у хозяев получить три очка?

Ставки букмекеров

На данный матч в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие коэффициенты. Сыграть триумф «Брентфорда» можно за 1,63, ничья в данном матче открыта за 4,15, а победу «Бристоль Сити» можно взять за 5,45.

Тотал в этом матче установлен на значении в 2,5 мяча. Большое можно взять за 1,87, а меньше — за 2,03.

Форма команд

«Брентфорд» в последних поединках сыграл просто отлично. Он выиграл в игре с «Кардиффом» с результатом 3:2, а также в матче с «Борнмутом» со счетом 2:1. На сегодняшний день команда стоит на четвёртом месте с отрывом от нейтральной зоны в пять очков.

У «Бристоль Сити» с результатами всё немного хуже, чем у «Брентфорда». Поединок с «Уикомб Уондерерз» закончился победой с результатом 2:1, а вот с «Лутон Таун» клуб потерпел поражение (1:2). На данный момент команда находится на десятом месте, опережая зону вылета на четырнадцать очков.

Информация для ставок

«Брентфорд» выиграл пять из десяти последних домашних матчей, а пять закончились вничью.

«Бристоль Сити» выиграл четыре из десяти последних выездных матчей, пять поражений и одна ничья

В последнем матче между командами была зафиксирована ничья (1:1)

Прогноз

Мы думаем, что у хозяев больше шансов выиграть, чем у гостей. Они набрали хороший ход в последних матчах. Мы надеемся, что «Брентфорд» сумеет реализовать свои шансы и выиграет в этом поединке. Наша ставка на победу «Брентфорда» 1,63.