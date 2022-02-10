ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Брентфорд» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (12.02.2022)

вчера, 16:54

12 февраля 2022 года состоится поединок — «Брентфорд — Кристал Пэлас». Матч пройдет на домашнем стадионе «Брентфорда» в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.723.083.04
Фонбет 2.60 3.05 2.95
BetBoom 2.70 3.03 3.01

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Брентфорд». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Кристал Пэлас» в 2.95. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.93.

Форма команд

«Брентфорд» в нынешнем сезоне идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. У команды шесть побед, пять ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 40 мячей. В последних матчах у клуба большие проблемы — «Брентфорд» постоянно теряет очки из-за поражений. Команда уступила «Манчестер Сити» со счетом 2:0, а также «Вулверхэмптону» 1:2 и «Манчестер Юнайтед» 1:3.

«Кристал Пэлас» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. У клуба 25 пунктов. Коллектив выиграл пять матчей, десять раз играл вничью и проиграл в восьми встречах. Всего у команды 32 забитых и 35 пропущенных мяча в сезоне. В последних матчах «Кристал Пэлас» не может похвастаться хорошей игрой — ничья с «Норвичем» со счетом 1:1, а также поражение от «Ливерпуля» 1:3 и ничейный исход с «Брайтоном» 1:1.

Информация для ставок

  • «Брентфорд» проиграл шесть игр кряду
  • «Кристал Пэлас» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Брентфорда» восемь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 2.5 по коэффициенту 2.30. Оба клуба нацелены на ворота соперника и много забивают в нынешнем сезоне. Этот матч не станет исключением.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.74 1.65 2.37 1.31 3.70
Фонбет 1.62 2.30
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:58
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100