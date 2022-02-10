«Брентфорд» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (12.02.2022)

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вчера, 16:54

12 февраля 2022 года состоится поединок — «Брентфорд — Кристал Пэлас». Матч пройдет на домашнем стадионе «Брентфорда» в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Брентфорд». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Кристал Пэлас» в 2.95. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.93.

Форма команд

«Брентфорд» в нынешнем сезоне идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. У команды шесть побед, пять ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 26 голов и пропустил 40 мячей. В последних матчах у клуба большие проблемы — «Брентфорд» постоянно теряет очки из-за поражений. Команда уступила «Манчестер Сити» со счетом 2:0, а также «Вулверхэмптону» 1:2 и «Манчестер Юнайтед» 1:3.

«Кристал Пэлас» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. У клуба 25 пунктов. Коллектив выиграл пять матчей, десять раз играл вничью и проиграл в восьми встречах. Всего у команды 32 забитых и 35 пропущенных мяча в сезоне. В последних матчах «Кристал Пэлас» не может похвастаться хорошей игрой — ничья с «Норвичем» со счетом 1:1, а также поражение от «Ливерпуля» 1:3 и ничейный исход с «Брайтоном» 1:1.

Информация для ставок

«Брентфорд» проиграл шесть игр кряду

«Кристал Пэлас» выиграл два матча из последних пяти

У «Брентфорда» восемь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 2.5 по коэффициенту 2.30. Оба клуба нацелены на ворота соперника и много забивают в нынешнем сезоне. Этот матч не станет исключением.