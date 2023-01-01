«Брентфорд» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (02.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Брентфорда» оценивается по коэффициенту 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.
|
- : -
сегодня, 20:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.
Форма команд
«Брентфорд» проводит хороший отрезок в чемпионате, давно не проигрывает и в последних пяти турах АПЛ смог набрать девять очков. Команда уверенно держится в середине турнирной таблицы, а именно на 10 месте с набранными 23 баллами. От зоны вылета коллектив отделяет 10 пунктов, что позволяет ему чувствовать себя безопасно. В прошлом туре «Брентфорд» довольно неожиданно обыграл «Вест Хэм» (2:0), а ранее разошелся миром с «Тоттенхэмом» (2:2).
«Ливерпуль» добивался побед в последних матчах, однако они ему давались достаточно тяжело. Сейчас подопечные Клоппа занимают шестое место с 28 очками, и чтобы вернуться в группу лидеров, команде нельзя терять свою стабильность, которая сейчас начинает набирать обороты. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победами над «Лестером» (2:1) и «Астон Виллой» (3:1).
Информация для ставок
- «Брентфорд» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних выездных матча «Ливерпуля» закончились тоталом больше 2.5 мячей
- «Ливерпуль» выиграл один матчу у «Брентфорда», а второй завершился вничью
- Два последних матча между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Ливерпуль» обладает высококлассными футболистами, однако мы предполагаем, однако отсутствие слаженности после перерыва мешает добиваться более уверенного результата. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.