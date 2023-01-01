«Брентфорд» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (02.01.2023)

1672584057

вчера, 17:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Брентфорда» оценивается по коэффициенту 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Брентфорд» проводит хороший отрезок в чемпионате, давно не проигрывает и в последних пяти турах АПЛ смог набрать девять очков. Команда уверенно держится в середине турнирной таблицы, а именно на 10 месте с набранными 23 баллами. От зоны вылета коллектив отделяет 10 пунктов, что позволяет ему чувствовать себя безопасно. В прошлом туре «Брентфорд» довольно неожиданно обыграл «Вест Хэм» (2:0), а ранее разошелся миром с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Ливерпуль» добивался побед в последних матчах, однако они ему давались достаточно тяжело. Сейчас подопечные Клоппа занимают шестое место с 28 очками, и чтобы вернуться в группу лидеров, команде нельзя терять свою стабильность, которая сейчас начинает набирать обороты. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победами над «Лестером» (2:1) и «Астон Виллой» (3:1).

Информация для ставок

«Брентфорд» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних выездных матча «Ливерпуля» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Ливерпуль» выиграл один матчу у «Брентфорда», а второй завершился вничью

Два последних матча между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ливерпуль» обладает высококлассными футболистами, однако мы предполагаем, однако отсутствие слаженности после перерыва мешает добиваться более уверенного результата. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.