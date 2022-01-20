«Брентфорд» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч Премьер-лиги  (22.01.2022)

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вчера, 16:59

22 января 2022 года «Брентфорд» сыграет против «Вулверхэмптона». Этот поединок пройдет в рамках 23-го тура Премьер-лиги Англии. Матч состоится на арене «Брентфорд Комьюнити» в столице Великобритании. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является «Вулверхэмптон». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Брентфорда» в 3.10. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что обе команды забьют по 2.10.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Брентфорда» 14-я строчка в турнирной таблице и 23 балла в активе. Клуб выиграл шесть поединков, пять раз играл вничью и проиграл в 11 встречах. Всего у «Брентфорда» 25 забитых и 36 пропущенных голов. В последних встречах эта команда играет не лучшим образом и очень часто проигрывает — поражения от «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3, а также от «Ливерпуля» 3:0 и «Саутгемптона» 4:1.

«Вулверхэмптон» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 31 балл. У команды девять побед, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 17 мячей и пропустил 15 голов. В последних матчах «волки» выглядят очень хорошо. Эта команда обыграла «Саутгемптон» со счетом 3:1, а также выиграла у «Манчестер Юнайтед» 0:1 и сыграла вничью с «Челси» 0:0.

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» не проигрывает пять игр кряду

«Брентфорд» проиграл три матча кряду

У «Вулверхэмптона» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, лучше присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Вулверхэмптон» по коэффициенту 5.40. Даже когда «волки» пропускают, они стараются довести дело до конца и выиграть матч.