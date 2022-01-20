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«Брентфорд» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч Премьер-лиги  (22.01.2022)

вчера, 16:59

22 января 2022 года «Брентфорд» сыграет против «Вулверхэмптона». Этот поединок пройдет в рамках 23-го тура Премьер-лиги Англии. Матч состоится на арене «Брентфорд Комьюнити» в столице Великобритании. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.972.992.65
Фонбет 3.05 3.05 2.55
Мелбет 3.07 3.24 2.62
1XBET 3.07 3.24 2.62

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, по мнению букмекеров, является «Вулверхэмптон». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Брентфорда» в 3.10. Также можно сделать дополнительную ставку на то, что обе команды забьют по 2.10.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Брентфорда» 14-я строчка в турнирной таблице и 23 балла в активе. Клуб выиграл шесть поединков, пять раз играл вничью и проиграл в 11 встречах. Всего у «Брентфорда» 25 забитых и 36 пропущенных голов. В последних встречах эта команда играет не лучшим образом и очень часто проигрывает — поражения от «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3, а также от «Ливерпуля» 3:0 и «Саутгемптона» 4:1.

«Вулверхэмптон» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 31 балл. У команды девять побед, четыре ничьих и семь поражений. Коллектив забил 17 мячей и пропустил 15 голов. В последних матчах «волки» выглядят очень хорошо. Эта команда обыграла «Саутгемптон» со счетом 3:1, а также выиграла у «Манчестер Юнайтед» 0:1 и сыграла вничью с «Челси» 0:0.

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» не проигрывает пять игр кряду
  • «Брентфорд» проиграл три матча кряду
  • У «Вулверхэмптона» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, лучше присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Вулверхэмптон» по коэффициенту 5.40. Даже когда «волки» пропускают, они стараются довести дело до конца и выиграть матч.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.86 1.96 1.47 2.68 1.22 4.27
Мелбет 1.63 2.49
1XBET 1.63 2.49
Все комментарии
xfu3w8a8y32n
xfu3w8a8y32n
вчера в 21:10
Футбольный клуб «Вулверхэмптон» выиграет матч.
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