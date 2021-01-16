«Брест» — «Ренн»: прогноз на матч Лиги 1 (17.01.2021)

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16 января 2021, 14:18

«Брест» и «Ренн» сыграют в 20-м туре чемпионата Франции 17 января 2021 года. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество в этом матче букмекеры отдают гостям. Сделать ставку на победу «Ренна» в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.24. Шансы на успех «Бреста» оцениваются в 3.30, а ничья доступна за 3.72.

Также аналитики БК больше склоняются к тому, что игра получится «верховой». За ставку с условием ТБ (2,5) выставлен коэффициент 1.86, ТМ(2,5) – 2.09.

Форма команд

«Брест» базируется на 11-м месте в турнирной таблице Лиги 1. У этой команды восемь побед, две ничьих и девять поражений в сезоне. В прошлом туре коллектив без шансов уступил в гостях ПСЖ (0:3), а перед этим обыграл на своем поле «Ниццу» (2:0).

В домашних матчах «Брест» выступает достаточно успешно. Здесь хозяева проиграли только дважды, шесть раз победили и один раз сыграли вничью.

«Ренн» набрал 11 из 15 возможных очков в пяти прошлых турах чемпионата Франции. В актив себе «красно-черные» занесли победы над «Марселем» (2:1), «Лорьяном» (3:0) и «Мецем» (1:0). В противостояниях с «Нантом» (0:0) и «Лион» (2:2) команда довольствовалась ничейными исходами.

В девяти гостевых играх «Ренн» только раз уступил – четыре победы и четыре ничьих, при восьми пропущенных голах на выезде.

Информация для ставок

• «Брест» не проигрывал в пяти прошлых матчах на своем поле – четыре победы и одна ничья

• «Ренн» не уступал в трех последних выездных играх – две победы и одна ничья

• Две из трех предыдущих очных встреч соперников завершились вничью 0:0

Прогноз

«Брест» очень успешно выступает на домашнем поле. Вряд ли «Ренн» сможет легко оправдать статус фаворита в этой игре.

Полагаем, что нас ожидает упорный поединок с большим количеством борьбы, в котором команды много голов не забьют. Делаем ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 2.09 в БК Мелбет.