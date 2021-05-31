«Брисбен Роар» — «Перт Глори»: прогноз на матч чемпионата Австралии (02.06.2021)

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вчера, 15:00

В рамках очередного тура чемпионата Австралии «Брисбен Роар» на домашней арене сыграет против «Перт Глори».

Ставки букмекеров

«Брисбен Роар», по мнению букмекеров, считается фаворитом предстоящей игры. Ставки на победу хозяев в БК Бетсити принимаются по коэффициенту 2.08. Ничья в этой встрече котируется в 3.78, а победу «Перт Глори» можно сыграть за 3.32.

Букмекеры считают, что команды покажут результативный футбол и суммарно забьют минимум три гола. Ставки на ТБ (2,5) идут по коэффициенту 1.71, ТМ(2,5) – 2.26.

Форма команд

«Брисбен Роар», сыграв 24 матча в австралийской лиге, пополнил свой актив на 37 очков. Эти результаты дают команде возможность удерживаться в зоне плей-офф – пятое место. В прошлом туре чемпионата «Брисбен Роар» потерпел седьмое поражение в сезоне, уступив в гостях «ВС Уондерерс» (0:2). Перед этим команда одержала две победы кряду, обыграв в гостях «Ньюкасл Джетс» (2:1) и дома «Мельбурн Сити» (3:0).

«Перт Глори» пока не входит в зону плей-офф, занимая девятую строчку рейтинга Лиги А. В активе команды серия без поражений, которая затянулась на шесть туров. В этот период клуб одержал четыре победы кряду, но два последних поединка в чемпионате свел к ничейным исходам – «Макартур» (1:1) и «Веллингтон Феникс» (2:2).

Информация для ставок

• «Брисбен Роар» не проигрывал в семи прошлых матчах на своем поле – две победы и пять ничьих

• «Перт Глори» не побеждал в семи предыдущих гостевых матчах чемпионата – три ничейных результата и четыре поражения

• Команды обменивались забитыми голами в трех прошлых очных встречах, в которых «Перт Глори» не проигрывал

Прогноз

«Брисбен Роар» и «Перт Глори» мощно провели последние матчи. Обе команды нуждаются в очках, чтобы закрепиться и подняться в зону плей-офф. Учитывая это, а также статистику личных встреч соперников, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Бетсити.