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«Брисбен Роар» — «Перт Глори»: прогноз на матч чемпионата Австралии (02.06.2021)

вчера, 15:00

В рамках очередного тура чемпионата Австралии «Брисбен Роар» на домашней арене сыграет против «Перт Глори».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.813.41
Лига Ставок 2.06 3.65 3.35
Фонбет 2.05 3.75 3.35
Мелбет 2.08 3.78 3.32
1XBET 2.08 3.78 3.32
BetBoom 2.10 3.55 3.20

Ставки букмекеров

«Брисбен Роар», по мнению букмекеров, считается фаворитом предстоящей игры. Ставки на победу хозяев в БК Бетсити принимаются по коэффициенту 2.08. Ничья в этой встрече котируется в 3.78, а победу «Перт Глори» можно сыграть за 3.32.

Букмекеры считают, что команды покажут результативный футбол и суммарно забьют минимум три гола. Ставки на ТБ(2,5) идут по коэффициенту 1.71, ТМ(2,5) – 2.26.

Форма команд

«Брисбен Роар», сыграв 24 матча в австралийской лиге, пополнил свой актив на 37 очков. Эти результаты дают команде возможность удерживаться в зоне плей-офф – пятое место. В прошлом туре чемпионата «Брисбен Роар» потерпел седьмое поражение в сезоне, уступив в гостях «ВС Уондерерс» (0:2). Перед этим команда одержала две победы кряду, обыграв в гостях «Ньюкасл Джетс» (2:1) и дома «Мельбурн Сити» (3:0).

«Перт Глори» пока не входит в зону плей-офф, занимая девятую строчку рейтинга Лиги А. В активе команды серия без поражений, которая затянулась на шесть туров. В этот период клуб одержал четыре победы кряду, но два последних поединка в чемпионате свел к ничейным исходам – «Макартур» (1:1) и «Веллингтон Феникс» (2:2).

Информация для ставок

• «Брисбен Роар» не проигрывал в семи прошлых матчах на своем поле – две победы и пять ничьих
• «Перт Глори» не побеждал в семи предыдущих гостевых матчах чемпионата – три ничейных результата и четыре поражения
• Команды обменивались забитыми голами в трех прошлых очных встречах, в которых «Перт Глори» не проигрывал

Прогноз

«Брисбен Роар» и «Перт Глори» мощно провели последние матчи. Обе команды нуждаются в очках, чтобы закрепиться и подняться в зону плей-офф. Учитывая это, а также статистику личных встреч соперников, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.76 2.13
Лига Ставок 2.14 1.66 1.71 2.07
Мелбет 2.26 1.71
1XBET 2.26 1.71
BetBoom 3.40 1.28 2.13 1.65 1.67 2.10
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