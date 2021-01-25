«Бристоль Сити» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.01.2021)

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25 января 2021, 15:10

26-й тур второй по силе лиги Англии подарит нам противостояние двух середнячков турнирной таблицы «Бристоль Сити» и «Хаддерсфилда». Матч состоится 26 января. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры БК Мелбет отдает хозяевам с коэффициентом 2.45. Победа «Хаддерсфилда» идет за 3.00, ничью можно поставить за 3.50. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.79.

Вероятность низового матча составляет 1.76 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 2.06.

Форма команд

«Бристоль Сити» последние пару месяцев играет довольно нестабильно и чередует поражения с победами. В прошлом туре команда оказалась слабее «Норвича» (0:2), а за тур до этого был побежден «Престон» (2:1). Хозяева нынешней встречи занимают 9-ую строчку в Чемпионшипе и при удачных результатах еще могут побороться в плей-офф за повышение в статусе.

Поигравший в АПЛ «Хаддерсфилд», к сожалению, не может набрать оптимальную форму уже в чемпионате на один ранг ниже. Команда выдала целый ряд поражений, последними из которых были «Миллуолу» (0:1) и «Уотфорду» (0:2). До зоны вылета команде далеко, но такие результаты – повод задуматься о своей игре и целях на будущее.

Информация для ставок

«Хаддерсфилд» проиграл последние четыре матча из пяти

«Бристоль Сити» выиграл в последних четырех домашних поединков из пяти

«Хаддерсфилд» не может выиграть уже семь выездных матчей подряд

Последние пять личных встреч команд четыре раза заканчивались победами «Бристоль Сити»

Прогноз

Статистика говорит сама за себя. Можно предположить, что «Бристоль Сити» не должен испытать особых проблем с гостями.

Предлагаем поверить в силу домашнего поля и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.45. Матч обещает быть очень увлекательным.

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