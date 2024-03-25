«Бристоль Сити» — «Лестер». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.03.2024)

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сегодня, 13:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лестер». «Бристоль Сити» играет домашний поединок и поставить на их победу можно по коэффициенту 4.6. Победа «Лестера» оценивается по 1.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.85.

Форма команд

«Бристоль Сити» является середняком Чемпионшипа и не преследует серьезных турнирных задач в нынешнем сезоне. Коллектив занимает 14 место с 47 баллами и отстает сразу на от двух соперников на один пункт. На своем поле команда вполне может создать проблемы сопернику из группы лидеров и даже отобрать очки. В прошлом туре «Бристоль Сити» проиграл на выезде «Вест Бромвичу» (0:2), а ранее на своем поле одолел «Суонси» (1:0).

«Лестер» часто терял очки в последнее время и дал «Лидсу» возможность себя обойти, но лишь по дополнительным показателям. Кроме того, «лисы» имеют игру в запасе и могут вернуть себе первую строчку. В игре с «Бристоль Сити» гостям не будет легко, но болельщики ждут от них исключительно победы, чтобы не сдавать позиции, ведь совсем рядом находится «Ипсвич» (81 балл). Два последних матча «Лестера» завершились поражением от «Челси» (2:4) в кубке ФА и ничьей с «Халлом» в чемпионате (2:2).

Информация для ставок

«Бристоль Сити» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате

«Лестер» выиграл шесть выездных матчей из десяти во всех турнирах

«Бристоль Сити» проиграл три последних матча «Лестеру», не забив ни одного мяча

Четыре из шести последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Лестеру» пора возвращаться в свою прежнюю форму и соперник очень подходящий, если исходить из статистики последних матчей. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.